दिल्ली नगर निगम में 12 सीटों के उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं. शालीमार वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की अनीता जैन ने जीत हासिल की है. जानकारी के अनुसार वह 10 हजार 101 मतों से चुनाव जीतीं हैं. राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि शालीमार बाग वार्ड से भाजपा की अनीता जैन ने 10,101 वोटों से जीत हासिल की है.

जैन ने शालीमार बाग बी वार्ड से जीत हासिल की, जहां से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निगम पार्षद थीं. बता दें MCD के 12 वार्डों के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीतीं, 1 कांग्रेस को मिली जबकि एक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है.

क्या बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष?

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इलेक्शन में बीजेपी 13 में से 7 सीटों पर जीती है. बहुमत हमें मिला है लगभग 45 फीसदी दिल्ली के मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है जबकि आम आदमी पार्टी को बहुत कम वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है. एमसीडी का चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है और 2 साल तक एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया पिछले सात आठ महीना से हमारी सरकार है और हम लगातार कूड़ा निस्तारण पर कार्य कर रहे हैं 20027 तक कूड़े के पहाड़ दिल्ली से खत्म होंगे और उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में हम पूरी मजबूती के साथ दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे.

नौ पर पहले भाजपा और बाकी पर आप के निगम पार्षद

उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को जिन 12 वार्ड में मतदान हुआ था, उनमें से नौ पर पहले भाजपा और बाकी पर आप के निगम पार्षद थे. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं की थीं. मतगणना के लिए कंझावला, पीतमपुरा, भरत नगर, सिविल लाइंस, राउज एवेन्यू, द्वारका, नजफगढ़, गोल मार्केट, पुष्प विहार और मंडावली में 10 केंद्र बनाए गए हैं.

दिल्ली पुलिस के करीब 1,800 कर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया था. लगभग 700 कर्मियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया और उम्मीदवारों व उनके अधिकृत मतगणना एजेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं. उपचुनावों में मतदान 38.51 प्रतिशत रहा था, जबकि 2022 में एमसीडी के 250 वार्ड पर हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत 50.47 था.