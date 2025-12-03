Mundka Bypoll Results: मुंडका वार्ड में AAP के अनिल जीते, BJP नेता जय पाल को दी शिकस्त

दिल्ली नगर निगम में 12 सीटों के उपचुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आ रहे हैं. इस क्रम में आम आदमी पार्टी के अनिल ने MCD उपचुनाव में वार्ड नंबर 35 BJP के जय पाल को हराकर मुंडका वार्ड जीत लिया. दिल्ली नगर निगम के मुंडका वार्ड नंबर 35 के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को 11 अन्य वार्ड्स के साथ हुए थे.

भारतीय जनता पार्टी के जय पाल, आम आदमी पार्टी के अनिल और कांग्रेस पार्टी के मुकेश इस सीट पर मैदान में थे. इस साल की शुरुआत में उस समय के पार्षद गजेंद्र सिंह द्राल के दिल्ली विधानसभा में विधायक चुने जाने के बाद वार्ड में उपचुनाव हुए.

सिंह ने वर्ष 2022 के MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के अनिल को 9,348 वोटों से हराकर एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मुंडका (वार्ड नंबर 35) जीता था. बाद में, वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP उम्मीदवार जसबीर कराला को 10,550 वोटों से हराकर मुंडका विधानसभा सीट जीती थी.

Shalimar Bagh By-election Results: शालीमार बाग सीट से बीजेपी की बड़ी जीत,