MCD उपचुनाव: कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, हर बूथ पर BJP-AAP की कमजोरियां उजागर करने की तैयारी

MCD उपचुनाव: कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, हर बूथ पर BJP-AAP की कमजोरियां उजागर करने की तैयारी

Delhi News दिल्ली MCD के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बूथ स्तर पर मजबूत रणनीति तैयार की है. पार्टी कार्यकर्ता BJP और AAP की कमियों को उजागर कर मतदाताओं तक पहुंचेंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 20 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताक़त झोंक दी है. बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने चुनावी तैयारी को नए सिरे से व्यवस्थित किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे उपकरण सौंपे हैं, जिनसे न सिर्फ़ चुनाव प्रबंधन आसान होगा बल्कि विपक्षी दलों की नाकामियों को भी सीधे मतदाताओं तक पहुंचाया जा सकेगा.

बूथ कार्यकर्ताओं को दी विशेष चुनावी किट

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सभी 12 वार्डों के बूथ स्तर पर तैनात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक विशेष किट सौंपी है. 'मजबूत दिल्ली कांग्रेस' लेबल वाले इस बैग में वोटर लिस्ट, पम्पलेट, स्टीकर, कांग्रेस बिल्ला और बीजेपीएवं आम आदमी पार्टी की नाकामियों पर आधारित एक विस्तृत दस्तावेज शामिल है. इस मौके पर एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, बूथ कमेटी चेयरमैन राजेश गर्ग, जिला अध्यक्ष राज कुमार जैन, मोहम्मद उस्मान, जगजीवन शर्मा और अशोक जैन भी मौजूद रहे.

मतदाताओं तक पहुंचने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की रणनीति

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता हर मतदाता तक पहुंचकर कांग्रेस की विचारधारा और पूर्व कांग्रेस सरकारों के विकास कार्यों को समझाएंगे. साथ ही, वे बीजेपीऔर आप सरकार की कमियों को भी लोगों के सामने रखेंगे. उन्होंने बताया कि पार्टी ने सभी वार्डों में बूथ कमेटियां गठित कर दी हैं और हर कार्यकर्ता की ड्यूटी स्पष्ट कर दी गई है. इससे चुनाव प्रचार को एक मजबूत दिशा मिलेगी.

यादव ने कहा कि बूथ प्रबंधन कमेटियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे अपने बूथ पर अधिकतम सतर्कता बनाए रखें. उनका कहना था कि बीजेपीकी “वोट चोरी” जैसी हेराफेरी से मतदाताओं को जागरूक करना भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रहेगा. उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन हर बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, मतदान प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे और बोगस वोटिंग रोकने के लिए पूरी सजगता से जिम्मेदारी निभाएंगे. चुनाव आयोग के कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का प्रयास भी उनके एजेंडे में है.

बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 नवंबर को सभी 12 सीटों पर मतदान होगा जिसके नतीजे 3 दिसम्बर को जारी किए जाएंगे. उपचुनाव मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में होंगे.

दिल्ली की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपीऔर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जीत दर्ज करने के बाद एमसीडी में 12 सीट खाली हो गए. इनमें शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गयी हैं, जबकि द्वारका-बी वार्ड से बीजेपीकी महिला नेत्री कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनी गई. वहीं, बाकी वार्ड बीजेपीऔर 'आप' के मौजूदा पार्षदों द्वारा फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने से खाली हुए थे.

Published at : 20 Nov 2025 03:31 PM (IST)
BJP AAP DELHI MCD DELHI NEWS
