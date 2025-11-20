हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार ने ली 10वीं बार शपथ, विरोधियों को बेटे निशांत ने इस जवाब से कर दिया शांत!

नीतीश कुमार ने ली 10वीं बार शपथ, विरोधियों को बेटे निशांत ने इस जवाब से कर दिया शांत!

Nitish Kumar Son Nishant Kumar: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिताजी की जीत को एनडीए के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम बताया. उन्होंने विपक्ष के नीतीश कुमार की सेहत संबंधी दावों को खारिज किया.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली है. उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं. इसी के साथ नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम बनकर इतिहास रच दिया है. इसपर सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने खुशी जताई और कहा कि यह पूरे एनडीए का सम्मिलित योगदान है कि पिताजी फिर से सीएम बने. 

बिहार चुनाव से पहले विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा था कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती. वे सरकार चलाने में असमर्थ होंगे. हालांकि, 10वीं बार शपथ लेते हुए नीतीश कुमार स्टेज पर पूरी तरह स्वस्थ दिखे और विपक्षियों के दावे खारिज कर दिए. विपक्ष के दावों पर निशांत कुमार ने कहा- पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं.

'पिताजी तो 20 साल से मेहनत कर रहे'- निशांत कुमार

इसके अलावा, खुशी जाहिर करते हुए निशांत कुमार ने NDA के सभी सहयोगी दलों द्वारा की गई मेहनत की सराहना की और कहा, "जनता ने NDA परिवार को खुशियां दीं और हमें बहुमत से जिताया. पहले भी हमने वादे किए थे जो पूरे किए. इस बार के भी सारे वादे पूरे किए जाएंगे. डेढ़ साल में पीएम ने भी बिहार को काफी सौगातें दी हैं. पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं."

'जन-जन तक नीतियां पहुंचाने का मिला फल'- निशांत कुमार

निशांत कुमार ने कहा, "प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया. यह हम सबका सम्मिलित योगदान है. चाहे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हों, या जेडीयू के, चाहे चिराग पासवाना और मांझी अंकल की पार्टी हो, सभी का इसमें योगदान है. सभी ने मेहनत की और काम किया. हमने जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाया. इसी का फल है." बता दें, नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने आज बिहार की सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण किया. 

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 20 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar NDA BIHAR NEWS JDU 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: 10वीं बार नीतीश ने शपथ लेते ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Bihar में Nitish Kumar को 'गद्दी', सम्राट-विजय बनेंगे डिप्टी । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar Next CM: बिहार में नीतीश रिटर्न्स - | Bihar News | NDA | CM Oath Cermony
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन | अमाल मलिक | गौरव खन्ना
बिहार में बहार, 10 वीं बार नीतीशे कुमार । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने 30 दिनों में कैसा किया परफॉर्म? यहां जानें वीक वाइज पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने 30 दिनों में कैसा किया परफॉर्म? यहां जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Bihar CM Oath Taking Ceremony: सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
हेल्थ
Viral Infection: देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget