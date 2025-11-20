नीतीश कुमार ने ली 10वीं बार शपथ, विरोधियों को बेटे निशांत ने इस जवाब से कर दिया शांत!

बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली है. उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं. इसी के साथ नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम बनकर इतिहास रच दिया है. इसपर सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने खुशी जताई और कहा कि यह पूरे एनडीए का सम्मिलित योगदान है कि पिताजी फिर से सीएम बने.

बिहार चुनाव से पहले विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा था कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती. वे सरकार चलाने में असमर्थ होंगे. हालांकि, 10वीं बार शपथ लेते हुए नीतीश कुमार स्टेज पर पूरी तरह स्वस्थ दिखे और विपक्षियों के दावे खारिज कर दिए. विपक्ष के दावों पर निशांत कुमार ने कहा- पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं.

'पिताजी तो 20 साल से मेहनत कर रहे'- निशांत कुमार

इसके अलावा, खुशी जाहिर करते हुए निशांत कुमार ने NDA के सभी सहयोगी दलों द्वारा की गई मेहनत की सराहना की और कहा, "जनता ने NDA परिवार को खुशियां दीं और हमें बहुमत से जिताया. पहले भी हमने वादे किए थे जो पूरे किए. इस बार के भी सारे वादे पूरे किए जाएंगे. डेढ़ साल में पीएम ने भी बिहार को काफी सौगातें दी हैं. पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं."

'जन-जन तक नीतियां पहुंचाने का मिला फल'- निशांत कुमार

निशांत कुमार ने कहा, "प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया. यह हम सबका सम्मिलित योगदान है. चाहे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हों, या जेडीयू के, चाहे चिराग पासवाना और मांझी अंकल की पार्टी हो, सभी का इसमें योगदान है. सभी ने मेहनत की और काम किया. हमने जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाया. इसी का फल है." बता दें, नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने आज बिहार की सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण किया.