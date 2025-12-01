MCD उपचुनाव में बढ़ी वोटिंग पर दिल्ली महापौर ने जताया आभार, BJP की जीत का भरोसा

दिल्ली में हुए एमसीडी उप-चुनाव के दौरान राजधानी के 12 वार्डों में उत्साहजनक मतदान के बाद मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्लीवासियों की सक्रिय भागीदारी पर आभार जताया है. साथ ही उन्होंने भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास भी दोहराया है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रशासनिक तैयारियों की खुलकर सराहना की.

जनता की बड़ी भागीदारी पर महापौर का धन्यवाद

दिल्ली महापौर ने मतदान के प्रति नागरिकों के उत्साह की विशेष प्रशंसा की. उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली के सभी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दी.” उन्होंने कहा कि जनता की यह सक्रियता दिल्ली के लोकतांत्रिक ढांचे की ताकत को दर्शाती है.

सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व की सराहना

महापौर राजा इकबाल सिंह ने उप-चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन का श्रेय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और एमसीडी प्रशासन की सतत निगरानी को दिया. उन्होंने कहा कि सरकार और निगम के संयुक्त प्रयासों की वजह से मतदान प्रक्रिया पूरी तरह सुचारु और व्यवस्थित रही.

BJP की संभावित जीत को लेकर आत्मविश्वास

महापौर ने नागरिकों द्वारा भाजपा पर जताए गए भरोसे को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, ''जनता का ये विश्वास पार्टी के संकल्प को और मजबूत करता है.'' उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा सभी 12 वार्डों में स्पष्ट और निर्णायक विजय प्राप्त करेगी.

विकास कार्यों की गति बढ़ने की उम्मीद-महापौर

महापौर ने आगे कहा, ''भाजपा की जीत दिल्ली की प्रगति के लिए नए अवसर लेकर आएगी. बड़े जनसमर्थन से नगर सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक रूप से नागरिकों तक पहुंचाया जा सकेगा.''

बेहतर शासन और जनकल्याण का संकल्प दोहराया

अंत में महापौर ने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी शासन और उत्कृष्ट नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने आश्वासन दिया कि एमसीडी और प्रशासन मिलकर दिल्ली के हर नागरिक तक जनकल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के प्रयास जारी रखेंगे.