हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMCD उपचुनाव में बढ़ी वोटिंग पर दिल्ली महापौर ने जताया आभार, BJP की जीत का भरोसा

MCD उपचुनाव में बढ़ी वोटिंग पर दिल्ली महापौर ने जताया आभार, BJP की जीत का भरोसा

Delhi MCD By Elections 2025: दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने MCD उपचुनाव में मतदान के प्रति नागरिकों के उत्साह की तारीफ की. उन्होंने कहा कि जनता की सक्रियता लोकतांत्रिक ढांचे की ताकत को दर्शाती है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 01 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में हुए एमसीडी उप-चुनाव के दौरान राजधानी के 12 वार्डों में उत्साहजनक मतदान के बाद मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्लीवासियों की सक्रिय भागीदारी पर आभार जताया है. साथ ही उन्होंने भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास भी दोहराया है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रशासनिक तैयारियों की खुलकर सराहना की.

जनता की बड़ी भागीदारी पर महापौर का धन्यवाद

दिल्ली महापौर ने मतदान के प्रति नागरिकों के उत्साह की विशेष प्रशंसा की. उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली के सभी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दी.” उन्होंने कहा कि जनता की यह सक्रियता दिल्ली के लोकतांत्रिक ढांचे की ताकत को दर्शाती है.

सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व की सराहना

महापौर राजा इकबाल सिंह ने उप-चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन का श्रेय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और एमसीडी प्रशासन की सतत निगरानी को दिया. उन्होंने कहा कि सरकार और निगम के संयुक्त प्रयासों की वजह से मतदान प्रक्रिया पूरी तरह सुचारु और व्यवस्थित रही.

BJP की संभावित जीत को लेकर आत्मविश्वास

महापौर ने नागरिकों द्वारा भाजपा पर जताए गए भरोसे को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, ''जनता का ये विश्वास पार्टी के संकल्प को और मजबूत करता है.'' उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा सभी 12 वार्डों में स्पष्ट और निर्णायक विजय प्राप्त करेगी.

विकास कार्यों की गति बढ़ने की उम्मीद-महापौर

महापौर ने आगे कहा, ''भाजपा की जीत दिल्ली की प्रगति के लिए नए अवसर लेकर आएगी. बड़े जनसमर्थन से नगर सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक रूप से नागरिकों तक पहुंचाया जा सकेगा.''

बेहतर शासन और जनकल्याण का संकल्प दोहराया

अंत में महापौर ने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी शासन और उत्कृष्ट नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने आश्वासन दिया कि एमसीडी और प्रशासन मिलकर दिल्ली के हर नागरिक तक जनकल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के प्रयास जारी रखेंगे. 

और पढ़ें
Published at : 01 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Raja Iqbal Singh MCD By Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन से हैं वो 14 बिल जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
कौन से हैं वो 14 बिल.... जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
Advertisement

वीडियोज

Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर में बदमाशों का बड़ा एनकाउंटर, 2 घायल | Police Encounter
Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन में SIR के मुद्दे पर होगा हंगामा, Rahul का नया एजेंडा!
Bihar Half Encounter: बिहार में सुबह हाफ एनकाउंटर, कल हुई हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई | Breaking
Red Fort Blast Update: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में NIA ने आरोपियों के घर की छापेमारी | Breaking
Tamilnadu Accident: हादसे में 11 लोगों की मौत, 40 घायल पैसेंजर को बचाने की कोशिश में हादसा |Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन से हैं वो 14 बिल जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
कौन से हैं वो 14 बिल.... जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
न्यूज़
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
जनरल नॉलेज
स्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?
स्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?
हेल्थ
Daily Walking for Heart: महज 30 मिनट की वॉक से हार्ट की हेल्थ कैसे हो सकती है बेहतर? तुरंत फॉलो कर लें सर्जन के बताए ये टिप्स
महज 30 मिनट की वॉक से हार्ट की हेल्थ कैसे हो सकती है बेहतर? तुरंत फॉलो कर लें सर्जन के बताए ये टिप्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget