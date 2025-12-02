हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली MCD उपचुनाव के बाद अब मतगणना पर निगाहें, इन 12 वार्डों में कौन मारेगा बाजी?

Delhi MCD By Election: 51 उम्मीदवारों के बीच हुई इस चुनावी टक्कर में मतदान समाप्त होते ही पार्टियों के दफ्तरों में हलचल बढ़ गई. भाजपा, आप और कांग्रेस—तीनों अपने-अपने संकेतों को अनुकूल बता रहे हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के बाद अब सियासी मुकाबले का असली चरण शुरू होने वाला है. मतदान शांतिपूर्ण रहा, और अब नतीजों से पहले राजनीतिक दल अपने-अपने दावों को मजबूत साबित करने में जुट गए हैं. बुधवार सुबह से होने वाली मतगणना यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है.

51 उम्मीदवारों के बीच हुई इस चुनावी टक्कर में मतदान समाप्त होते ही पार्टियों के दफ्तरों में हलचल बढ़ गई. भाजपा, आप और कांग्रेस—तीनों अपने-अपने संकेतों को अनुकूल बता रहे हैं, जबकि कई निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए.

मतगणना की तैयारियों पर नहीं छोड़ी कोई कमी

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए 7 जिलों में 10 केंद्र तय किए हैं. सभी केंद्रों पर स्टाफ और सुरक्षा बलों की तैनाती पूरी कर ली गई है. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणामों की घोषणा चरणबद्ध तरीके से होगी.

स्ट्रॉन्ग रूम पर 24 घंटे कड़ी निगरानी

मतदान समाप्त होते ही सभी ईवीएम को सुरक्षा घेरे में स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया. इन कमरों पर निरंतर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है. भीतरी सुरक्षा सीएपीएफ संभाल रही है, जबकि बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस के हवाले है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे.

उम्मीदवारों की मौजूदगी में पूरी हुई सीलिंग

ईवीएम को सील करते समय सभी प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को मौजूद रहने का मौका दिया गया. स्ट्रॉन्ग रूम के प्रवेश और निकास पर एक ही रास्ता रखा गया है. उम्मीदवारों को बाहर निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रक्रिया पर नजर रखने की अनुमति भी दी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.

इन 12 वार्डों के लिए यहां होगी मतगणना

  • मुंडका: सर्वोदय कन्या विद्यालय, कंझावला
  • शालीमार बाग-बी: डीएसईयू कस्तूरबा, माया मुनी राम मार्ग, पीतमपुरा
  • अशोक विहार: एसकेवी, भारत नगर
  • चांदनी चौक: राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, राजनिवास मार्ग, सिविल लाइंस
  • चांदनी महल: सर्वोदय बाल विद्यालय, राउस एवेन्यू, डीडीयू मार्ग
  • द्वारका-बी: ब्लॉक-5, एनएसयूटी सेक्टर-3, द्वारका
  • दिचाऊं कलां: एनएसयूटी सेक्टर-3, द्वारका
  • नारायण: अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय, गोल मार्केट
  • ग्रेटर कैलाश: अटल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोल मार्केट
  • संगम विहार-ए: जीजीएसएस स्कूल सेक्टर-1, पुष्प विहार
  • दक्षिणपुरी: जीजीएसएस स्कूल सेक्टर-1, पुष्प विहार
  • विनोद नगर: राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, मंडावली
Published at : 02 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Vote Counting MCD Election DELHI NEWS
