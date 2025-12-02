दिल्ली MCD उपचुनाव के बाद अब मतगणना पर निगाहें, इन 12 वार्डों में कौन मारेगा बाजी?

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के बाद अब सियासी मुकाबले का असली चरण शुरू होने वाला है. मतदान शांतिपूर्ण रहा, और अब नतीजों से पहले राजनीतिक दल अपने-अपने दावों को मजबूत साबित करने में जुट गए हैं. बुधवार सुबह से होने वाली मतगणना यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है.

51 उम्मीदवारों के बीच हुई इस चुनावी टक्कर में मतदान समाप्त होते ही पार्टियों के दफ्तरों में हलचल बढ़ गई. भाजपा, आप और कांग्रेस—तीनों अपने-अपने संकेतों को अनुकूल बता रहे हैं, जबकि कई निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए.

मतगणना की तैयारियों पर नहीं छोड़ी कोई कमी

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए 7 जिलों में 10 केंद्र तय किए हैं. सभी केंद्रों पर स्टाफ और सुरक्षा बलों की तैनाती पूरी कर ली गई है. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणामों की घोषणा चरणबद्ध तरीके से होगी.

स्ट्रॉन्ग रूम पर 24 घंटे कड़ी निगरानी

मतदान समाप्त होते ही सभी ईवीएम को सुरक्षा घेरे में स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया. इन कमरों पर निरंतर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है. भीतरी सुरक्षा सीएपीएफ संभाल रही है, जबकि बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस के हवाले है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे.

उम्मीदवारों की मौजूदगी में पूरी हुई सीलिंग

ईवीएम को सील करते समय सभी प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को मौजूद रहने का मौका दिया गया. स्ट्रॉन्ग रूम के प्रवेश और निकास पर एक ही रास्ता रखा गया है. उम्मीदवारों को बाहर निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रक्रिया पर नजर रखने की अनुमति भी दी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.

इन 12 वार्डों के लिए यहां होगी मतगणना