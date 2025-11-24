हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली MCD उपचुनाव को लेकर BJP का तूफानी प्रचार, मंत्री-सांसद और विधायक ने झोंकी ताकत

दिल्ली MCD उपचुनाव को लेकर BJP का तूफानी प्रचार, मंत्री-सांसद और विधायक ने झोंकी ताकत

MCD By Election: BJP ने दिल्ली MCD उपचुनाव से पहले अपने मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ घर-घर जाकर प्रचार किया. पार्टी को उम्मीद है कि इस जनसमर्थन के आधार पर ज्यादातर वार्ड जीत सकेगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Preferred Sources
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले मिला आखिरी रविवार भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नज़र आया. सुबह से देर रात तक मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के बड़े नेताओं ने घर–घर पहुंचकर वोटरों से सीधा संवाद किया. पार्टी का दावा है कि जिस जनसमर्थन की झलक रविवार को दिखी, उससे संकेत साफ हैं, BJP इस उपचुनाव में बाज़ी मारने की तैयारी में है.
 
दिल्ली के सभी 12 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने सुबह साढ़े सात बजे से ही डोर–टू–डोर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया. स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और भाजपा के समर्थन में वोट डालने की अपील की. दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रविवार को मिले जबरदस्त जनसमर्थन के आधार पर पार्टी का आंतरिक आकलन 12 में से 11 वार्ड जीतने का है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की संगठात्मक क्षमता और बूथ मैनेजमेंट इसकी बड़ी ताकत है.

मुख्यमंत्री और नेताओं की सक्रिय जनसभाएं

दिन भर के प्रचार का मुख्य आकर्षण रहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने सुबह से रात 9 बजे तक सात बैठकें और जनसभाएं कीं. अशोक विहार और द्वारका बी वार्ड में सांसद प्रवीन खंडेलवाल व कमलजीत सहरावत के साथ उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर कार्यकर्ताओं से अंतिम क्षण तक मेहनत की अपील की.

दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश वार्ड के मतदाताओं से संवाद किया. बैठक में सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक शिखा रॉय और जिला अध्यक्ष रविन्द्र चौधरी मौजूद रहे. विकास और रखरखाव पर RWAs ने अपने सुझाव रखे.

दोपहर बाद संगम विहार ए वार्ड में उन्होंने सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ बड़ी जनसभा को संबोधित किया. इसके बाद सैनिक विहार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में समाज के अग्रणी लोगों से संवाद किया. शाम को विनोद नगर वार्ड में आयोजित जनसभा में रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व पार्षद को टिकट देने के लिए AAP को करारा जवाब देगी. देर शाम उन्होंने संगम विहार ए और नारायणा वार्ड में मतदाताओं से ट्रिपल इंजन सरकार पर भरोसा रखते हुए क्षेत्र की जल समस्या और स्वच्छता समाधान को आसान बनाने की बात कही.

सांसदों और मंत्रियों की सभाएं, समाज विशेष से जुड़ाव

सांसद मनोज तिवारी ने मुंडका, दिचाऊं कलां और ग्रेटर कैलाश वार्ड में तीन विशाल जनसभाएं कीं. उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बीजेपी इसका सम्मान करती है. उन्होंने छठ पूजा के लिए यमुना तट पर किए गए प्रबंधों को बीजेपी की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया.

सुबह दिचाऊं कलां और दोपहर में नारायणा वार्ड में मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दो बड़े सम्मेलनों को संबोधित किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 की तुलना में बड़ी जीत दिलाने का आह्वान किया. जबकि शाम में विधायक नीलम पहलवान और अभय वर्मा ने दो नुक्कड़ सभाएं भी कीं. वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिचाऊं और मुंडका में प्रचार कर देहात के वोटरों से BJP का समर्थन जारी रखने की अपील की.

इसी क्रम में आशीष सूद ने नारायण मे दो नुक्कड़ सभाओं में कहा कि नारायणा वार्ड को जल्द ही राजेंद्र नगर विधानसभा की तर्ज पर विकसित क्षेत्र बनाया जाएगा. सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री के साथ कई सभाएं कीं. विधायक चंदन चौधरी भी लगातार पदयात्राओं में जुटे रहे.

सांसद कमलजीत सहरावत ने अपने विधायक संदीप सहरावत के साथ नौ सोसाइटी बैठकों में 2017–2024 की विकास यात्रा को दोहराते हुए समर्थन की मांग की. जबकि ग्रेटर कैलाश में बांसुरी स्वराज ने जन संवाद कर मतदाताओं से पिछले आठ वर्षों की विकास यात्रा जारी रखने के लिए BJP प्रत्याशी को चुनने की अपील की.

वार्डों में नेताओं की सक्रियता और जनसम्पर्क

सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने अशोक विहार में सर्वसमाज बैठक की. चांदनी चौक में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने दो सभाएं कीं. द्वारका बी में विधायक श्याम शर्मा ने तीन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया. महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडेय ने दक्षिणपुरी में दो महिला बैठकों को संबोधित किया. NDMC सदस्य अनिल बाल्मीकि और दिनेश प्रताप सिंह ने विभिन्न समाज बैठकों में क्षेत्र से BJP को जोड़ने की अपील की. विधायक अशोक गोयल ने शालीमार बाग में वैश्य समाज की बड़ी बैठक में शामिल होकर BJP के पक्ष में समर्थन मांगा.

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
BJP Election Campaign DELHI NEWS MCD Bypolls 2025 Delhi Ward Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Advertisement

वीडियोज

PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हिंदू महिलाओं की Property पर बड़ा खुलासा! Will नहीं बनाई तो क्या होगा? Supreme Court का नया निर्देश
Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Hyderabad News: शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी भीषण आग | Massive Fire Incident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
टेलीविजन
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क में फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Death News: क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget