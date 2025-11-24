अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद सरकार का बड़ा फैसला, 1 दिसंबर से शुरू करेगी ये काम

राजस्थान के बारां जिले की अंता सीट पर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ऐलान किया है कि अब जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मंत्री जनसुनवाई करेंगे.

सरकार के मुताबिक इस जनसुनवाई के जरिए कार्यकर्ताओं और आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुनकर उनका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी. 1 दिसंबर से जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू होगा. सोमवार से बुधवार तक रोजाना दो-दो मंत्री कार्यालय पर बैठेंगे और उनके साथ पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी रहेंगे.

जनता की शिकायतें होंगी दूर

जनसुनवाई के माध्यम से कार्यकर्ताओं और आम जनता की शिकायतों को दूर करने का काम किया जाएगा. सरकार के साथ दूरी को कम करने की कोशिश की जाएगी. हालांकि यह कोशिश एक बार पहले भी की गई थी लेकिन वह नाकाम हुई थी और चार दिन में ही जनसुनवाई को बंद करना पड़ा था.