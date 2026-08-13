Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के बाजारों में 100 नई पार्किंग का ऐलान, व्यापारियों ने रखी मांग

दिल्ली के बाजारों में 100 नई पार्किंग का ऐलान, व्यापारियों ने रखी मांग

Delhi News In Hindi: दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक इलाकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के व्यापारी सम्मेलन में 400 से ज्यादा व्यापारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि जुटे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 13 Aug 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक इलाकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने सरकार के सामने कई अहम मुद्दे उठाए हैं. शुक्रवार (7 अगस्त) को चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के व्यापारी सम्मेलन में 400 से ज्यादा व्यापारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि जुटे. इस दौरान पार्किंग, अतिक्रमण, सीवर, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों के साथ कारोबार से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

100 जगहों पर नई पार्किंग बनाने का ऐलान

सम्मेलन में पार्किंग की समस्या सबसे प्रमुख मुद्दों में रही. मेयर प्रवेश वाही ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि राजधानी में जल्द ही 100 नए स्थानों पर पार्किंग विकसित की जाएंगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्किंग की समस्या के साथ ही पार्किंग माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, सदर बाजार, कमला नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, चावड़ी बाजार, कनॉट प्लेस और पहाड़गंज सहित दिल्ली के कई प्रमुख बाजारों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं. व्यापारियों का कहना था कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध रेहड़ी-पटरी के कारण बाजारों में आवाजाही प्रभावित होती है. इसके साथ ही पार्किंग की कमी भी व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है.

दिल्ली को आज परेशान करेगी उमस भरी गर्मी, 4 दिन तक केवल बूंदाबांदी, जानें अपडेट

सीवर, सफाई और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी उठा

व्यापारिक संगठनों ने बाजारों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सुधारने की मांग की. सीवर व्यवस्था, साफ-सफाई और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याओं को भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया गया. व्यापारियों ने कहा कि बाजारों के सुचारु संचालन के लिए इन सुविधाओं पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है.

ट्रेड एंड इंडस्ट्री डिवेलपमेंट बोर्ड बनाने की मांग

CTI ने दिल्ली में ट्रेड एंड इंडस्ट्री डिवेलपमेंट बोर्ड के गठन की मांग रखी. संगठन का कहना है कि सरकार और व्यापारिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक ऐसा संस्थागत मंच जरूरी है, जहां कारोबार से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा और समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ सके. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने भी व्यापार और उद्योग से जुड़े मामलों में सरकार तथा कारोबारी संगठनों के बीच समन्वय मजबूत करने की जरूरत बताई. व्यापारियों ने दिल्ली के मास्टर प्लान को भी जल्द अधिसूचित करने की मांग की.

औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने नई फैक्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की. बृजेश गोयल समेत उद्योगपतियों ने कहा कि अलग-अलग विभागों की अनुमति के लिए कारोबारियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाना चाहिए.

व्यापारियों को बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

व्यापारी सम्मेलन में मेयर प्रवेश वाही के अलावा दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली, बिजनेस एक्सपर्ट भारती तनेजा और जय मदान समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम में दिल्ली के व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव साझा किए.

सम्मेलन के दौरान कारोबार और व्यापार क्षेत्र में योगदान देने वाले कई व्यापारी नेताओं को बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. सम्मान पाने वालों में अर्जुन कुमार, धीरज धर गुप्ता, विनय नारंग, सुरेश अग्रवाल, हुकुम नाकरा, राहुल अग्रवाला, श्याम सुंदर अग्रवाल, श्री भगवान बंसल, सुशील गोयल और चंद्र भूषण गुप्ता समेत अन्य व्यापारी नेता शामिल रहे.

प्रेमी से इश्क, पति से नफरत और 5 लाख में डील... दिल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
MCD DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के बाजारों में 100 नई पार्किंग का ऐलान, व्यापारियों ने रखी मांग
दिल्ली के बाजारों में 100 नई पार्किंग का ऐलान, व्यापारियों ने रखी मांग
दिल्ली NCR
पानी का बिल नहीं भरा? तो 15 अगस्त तक भरें, 100 फीसदी LPSC होगा माफ
पानी का बिल नहीं भरा? तो 15 अगस्त तक भरें, 100 फीसदी LPSC होगा माफ
दिल्ली NCR
दिल्ली HC का अहम फैसला, 'सजा का मकसद सिर्फ बदला नहीं, सुधार भी'
दिल्ली HC का अहम फैसला, 'सजा का मकसद सिर्फ बदला नहीं, सुधार भी'
दिल्ली NCR
क्या रेप कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए? दिल्ली HC करेगा फैसला
क्या रेप कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए? दिल्ली HC करेगा फैसला
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
झारखंड
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
फ़ुटबॉल
मेसी ने पिता को खोया, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का छलका दर्द, किया भावुक पोस्ट
मेसी ने पिता को खोया, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का छलका दर्द, किया भावुक पोस्ट
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
शिक्षा
नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास
नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास
एग्रीकल्चर
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget