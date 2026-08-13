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पानी का बिल नहीं भरा? तो 15 अगस्त तक भरें, 100 फीसदी LPSC होगा माफ

Delhi News In Hindi: दिल्ली में पानी का बिल बकाया है तो जल बोर्ड की LPSC Waiver Scheme के तहत बिल पर लगे लेट पेमेंट को माफ करने का मौका मिल रहा है. यह लाभ 15 अगस्त तक ही है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 13 Aug 2026 11:49 AM (IST)
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दिल्ली में पानी का बिल बकाया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली जल बोर्ड की LPSC Waiver Scheme के तहत बकाया पानी बिल पर लगे लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPSC को 100 प्रतिशत माफ करने का मौका मिल रहा है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 15 अगस्त 2026 तक अपने बकाया बिल की मूल राशि जमा करनी होगी. तय तारीख निकलने के बाद यह राहत नहीं मिलेगी.

15 अगस्त तक ही मिलेगा सरचार्ज माफी का फायदा

दिल्ली जल बोर्ड की इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है. जिन उपभोक्ताओं के घरेलू पानी के बिल लंबे समय से बकाया हैं, वे 15 अगस्त 2026 तक मूल बकाया राशि जमा करके लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट हासिल कर सकते हैं.

यानी उपभोक्ता को बकाया बिल की मूल राशि चुकानी होगी, जबकि उस पर जुड़ा लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा. ऐसे में जिन लोगों के बिल पर समय के साथ अतिरिक्त शुल्क बढ़ता जा रहा है, उनके लिए यह राहत पाने का अहम मौका है.

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क्या है LPSC Waiver Scheme?

LPSC का मतलब Late Payment Surcharge यानी देर से बिल भुगतान करने पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है. दिल्ली जल बोर्ड की LPSC Waiver Scheme के तहत पात्र उपभोक्ताओं को इस अतिरिक्त सरचार्ज से पूरी छूट दी जा रही है. सरल शब्दों में समझें तो यदि पानी के बिल की मूल रकम के साथ लेट पेमेंट सरचार्ज जुड़ गया है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर मूल बकाया राशि जमा करने पर सरचार्ज की रकम माफ हो सकती है.

बकाया बिल वालों के लिए क्यों जरूरी है यह मौका

इस योजना की सबसे अहम बात इसकी समय सीमा है. दिल्ली जल बोर्ड ने इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त 2026 को अंतिम तारीख तय की है. इसलिए जिन उपभोक्ताओं का पानी का बिल बकाया है, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते भुगतान कर देना चाहिए. 15 अगस्त के बाद योजना के तहत मिलने वाली 100 प्रतिशत LPSC छूट का लाभ समाप्त हो सकता है. ऐसे में देरी करने पर उपभोक्ताओं को बकाया राशि के साथ अतिरिक्त सरचार्ज का बोझ भी उठाना पड़ सकता है.

पानी का बिल लंबे समय तक जमा नहीं करने पर मूल राशि के अलावा लेट पेमेंट सरचार्ज भी बढ़ता रहता है. ऐसे में LPSC की पूरी माफी मिलने से उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल का निपटारा करने में बड़ी राहत मिल सकती है. दिल्ली जल बोर्ड ने भी उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाकर बकाया बिल समय पर जमा करने की अपील की है. इससे मौजूदा बकाया का निपटारा करने के साथ भविष्य में बढ़ने वाले अतिरिक्त शुल्क के बोझ से भी बचा जा सकता है.

बिल बकाया है तो तारीख जरूर याद रखें

अगर आपके घर का पानी का बिल बकाया है और उस पर लेट पेमेंट सरचार्ज जुड़ा हुआ है, तो 15 अगस्त 2026 की तारीख को जरूर ध्यान में रखें. योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर मूल बकाया राशि का भुगतान करना जरूरी है. इसलिए कैलेंडर में 15 अगस्त की तारीख मार्क कर लें और समय रहते अपने पानी के बकाया बिल की स्थिति जांचकर भुगतान करें, ताकि 100 प्रतिशत LPSC छूट का यह मौका हाथ से न निकल जाए.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Delhi Jal Board DELHI NEWS
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