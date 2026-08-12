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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रेमी से इश्क, पति से नफरत और 5 लाख में डील... दिल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात

प्रेमी से इश्क, पति से नफरत और 5 लाख में डील... दिल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात

Delhi News In Hindi: दिल्ली में 22 साल के रिश्ते का खौफनाक अंत हुआ. कांवड़ यात्रा पर गए बेटे के पीछे पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति मुन्ना लाल की बेरहमी से हत्या कर दी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Aug 2026 10:42 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके से पति-पत्नी के रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 22 साल पुराने वैवाहिक जीवन का अंत एक खौफनाक हत्याकांड के साथ हुआ. आरोप है कि पत्नी मंजू उर्फ नाजिया ने अपने प्रेमी चमन के साथ मिलकर अपने ही पति मुन्ना लाल की दर्दनाक हत्या करवा दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में डकैती व मारपीट का झूठा नाटक रचा.

कांवड़ यात्रा पर गया था बेटा, पीछे से रच डाली साजिश

पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय मुन्ना लाल का बेटा कांवड़ यात्रा पर गया हुआ था. घर में पति-पत्नी अकेले थे. इसी का फायदा उठाकर पत्नी मंजू ने पूरी साजिश रची. 10 अगस्त की सुबह करीब 5:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि संगम विहार में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पड़ा है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मुन्ना लाल मृत पाए गए और उनके शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान थे.

शुरुआत में आरोपी पत्नी ने पुलिस को रोते हुए कहानी सुनाई कि रात में घर में लुटेरे/चोर घुस आए थे और विरोध करने पर उन्होंने उसके पति की हत्या कर दी.

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नींद की गोली, गला घोंटा और फिर दिया करंट

पुलिस को पत्नी की कहानी पर शुरुआती जांच से ही शक होने लगा था. जब फॉरेंसिक टीम, सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर कड़ियां जोड़ी गईं, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया.

  • नींद की गोलियां: सबसे पहले मंजू ने रात में पति मुन्ना लाल को खाने/दूध में नींद की गोलियां दे दीं.
  • घर में प्रेमी की एंट्री: पति के बेसुध होते ही मंजू ने अपने प्रेमी चमन को घर बुला लिया.
  • बेरहमी से हत्या: दोनों ने मिलकर पहले मुन्ना लाल के साथ मारपीट की, फिर रस्सी से गला दबाया. मौत की पुष्टि करने के लिए उन्हें बिजली का करंट भी दिया गया.

5 लाख रुपये में तय हुई थी पति की मौत की डील

जांच में खुलासा हुआ कि मंजू ने अपने प्रेमी चमन को पति को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपये देने का वादा किया था. इसमें से 20 हजार रुपये एडवांस के तौर पर चमन को दिए जा चुके थे. चमन ने इस वारदात में अपने दोस्त किशन को भी शामिल किया था.

कुछ ही घंटों में बेनकाब हुई साजिश, 3 गिरफ्तार

हत्या के बाद आरोपियों ने घर का सामान बिखेर दिया ताकि मामला चोरी का लगे. हालांकि, दिल्ली पुलिस की त्वरित जांच और कड़ाई से की गई पूछताछ के आगे आरोपी पत्नी ज्यादा देर टिक नहीं सकी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी मंजू उर्फ नाजिया, प्रेमी चमन और उसके साथी किशन को गिरफ्तार कर लिया है.

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Input By : शमीम खान
Published at : 12 Aug 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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