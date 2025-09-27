त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही दिल्ली में अवैध पटाखों का कारोबार तेज हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट की सख्त पाबंदी के बावजूद लोग मोटा मुनाफा कमाने की लालच में ऐसे कारोबार से बाज नहीं आते. यही कारण है कि आए दिन ऐसे मामलों में बड़े हादसे होते हैं.

इस बार दिल्ली पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई. पश्चिमी जिले के राजौरी गार्डन स्थित विशाल एन्क्लेव इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर हजारों किलो अवैध पटाखे बरामद किए हैं.

घर बना रखा था पटाखों का गोदाम

स्पेशल स्टाफ पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो एक परिवार के घर से 3,580.4 किलो अवैध पटाखे मिले. मकान के हर कोने, यहां तक कि रसोई तक में पटाखे भरे हुए थे. मौके पर मौजूद परिवार के तीन सदस्य सुशील कक्कड़ (53), उपासना कक्कड़ (50) और शिवम कक्कड़ (28) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि परिवार मोती नगर में नमकीन और खाद्य सामग्री की दुकान चलाता है, लेकिन त्योहारों पर अवैध पटाखों का कारोबार कर मोटा लाभ कमाने की योजना बना रहा था.

मेरठ-गुड़गांव और गाजियाबाद से होता था सप्लाई का जाल

पुलिस की जांच से पता चला कि ये पटाखे मेरठ, गुरुग्राम और गाजियाबाद से मंगाए जाते थे. परिवार इन्हें छोटे पैकेटों में पैक कर दिल्ली की मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी में था. पुलिस की माने तो इतने बड़े पैमाने पर पटाखों का स्टॉक घनी आबादी वाले इलाके में किसी भी चिंगारी से आग का गोला बन सकता था और सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता था.

पुलिस ने मालमे की शुरू की जांच

डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि एसीपी विजय सिंह की देखरेख और इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में बनी टीम ने यह कार्रवाई की. टीम में एसआई मनीष हल्दा, एएसआई ऋषि, हेड कांस्टेबल उमेश और शमशेर, कॉन्स्टेबल दिनेश और चंदन शामिल थे. पुलिस की इस कार्रवाई से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित हुआ बल्कि एक बड़ा हादसा भी टल गया. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ राजौरी गार्डन थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. त्योहारों के सीजन में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है.