हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली हाईकोर्ट की तलाक के फैसले पर सख्त टिप्पणी, कहा- 'शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि...'

दिल्ली हाईकोर्ट की तलाक के फैसले पर सख्त टिप्पणी, कहा- 'शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि...'

Delhi High Court News: तलाक से जुड़े केस में अहम फैसले सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शादी भरोसे पर टिकती है और संदिग्ध आचरण रिश्ते को तोड़ देता है. कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 Nov 2025 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने खिलाफ आए तलाक के फैसले को चुनौती दी थी. अदालत ने साफ कहा कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि भरोसा, निष्ठा और पारदर्शिता इसकी नींव हैं. पत्नी के लगातार संदिग्ध आचरण और जवाबों की कमी ने वैवाहिक संबंध में भरोसा तोड़ने का काम किया, जो मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है.

मामले में पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी दो अलग-अलग पुरुषों के साथ अवैध संबंध रखती थी और रातभर उनसे मिलती थी. पत्नी ने इन मुलाकातों को सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता बताया, लेकिन अदालत में वह इस दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज नहीं रख सकी. न कोई कॉन्ट्रैक्ट, न बिल, न ईमेल कुछ भी नहीं जो यह साबित करे कि संबंध सिर्फ प्रोफेशनल थे.

रातभर की मुलाकातों पर संतोषजनक जवाब नहीं

फैमिली कोर्ट ने पत्नी से पूछा कि वह उन दोनों पुरुषों के साथ देर रात तक कहाँ और क्यों मिलती थी. इसके जवाब में वह बार-बार याद नहीं या ठीक से नहीं बता सकती कहती रही.

हाई कोर्ट ने भी माना कि कोई सामान्य व्यक्ति यह कैसे भूल सकता है कि उसने किसी खास व्यक्ति के साथ रात कहाँ बिताई? अदालत ने कहा कि इस तरह के जवाब स्वाभाविक रूप से शक पैदा करते हैं और पत्नी संदेह दूर करने में नाकाम रही.

ईमेल में मिली अशोभनीय सामग्री

अदालत के सामने जिस ईमेल बातचीत को पेश किया गया, उसमें अशोभनीय भाषा और निजी बातें थीं, जो किसी भी तरह प्रोफेशनल रिश्ता नहीं लगती थीं. हाई कोर्ट ने पूछा कि जब आप खुद कह रही हैं कि रिश्ता सिर्फ काम का था, तो ऐसा कंटेंट क्यों और कैसे? इस पर भी पत्नी कोई भरोसेमंद स्पष्टीकरण नहीं दे सकी.

बेवफाई हमेशा सीधे सबूतों से साबित नहीं होती- कोर्ट

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि बेवफाई हर बार प्रत्यक्ष सबूतों से साबित नहीं होती. कभी-कभी परिस्थितियां, आचरण और लगातार छिपाव भी मानसिक क्रूरता के लिए पर्याप्त होते हैं.

कोर्ट ने कहा कि जब किसी रिश्ते में ऐसा व्यवहार हो जो डर, शक और भावनात्मक धोखा पैदा करे, और आरोपी पक्ष इसे स्पष्ट रूप से दूर न कर सके, तो यह मानसिक क्रूरता माना जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि भावनात्मक बेवफाई, शारीरिक धोखे जितनी ही गंभीर होती है क्योंकि इससे रिश्ते की नींव विश्वास टूट जाता है.

तलाक का फैसला बरकरार

हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी का व्यवहार सिर्फ सामान्य मित्रता या छोटी गलती नहीं था. दस्तावेजों की कमी, संदिग्ध बातचीत, रातभर की मुलाकातें और झूठे या अधूरे जवाब इन सबने यह साबित किया कि पत्नी ने वैवाहिक निष्ठा और पारदर्शिता का उल्लंघन किया. इसी आधार पर अदालत ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए तलाक को बरकरार रखा और कहा कि यह मामला साफ तौर पर मानसिक क्रूरता के तहत आता है.

और पढ़ें
Published at : 25 Nov 2025 08:31 AM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
IPO
IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी
IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
IPO
IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी
IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी
बॉलीवुड
120 Bahadur BO Day 4: मंडे टेस्ट में फुस्स हुई ‘120 बहादुर’ लेकिन फरहान की टॉप 10 फिल्मों में करने वाली है एंट्री, चाहिए बस इतने करोड़
मंडे टेस्ट में फुस्स हुई ‘120 बहादुर’ लेकिन फरहान की टॉप 10 फिल्मों में करने वाली है एंट्री
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
ट्रेंडिंग
Bhabhi Dance: हीरो होंडा गाने पर हरियाणनी भाभी ने किया जोरदार डांस! ठुमकों से दहल उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल
हीरो होंडा गाने पर हरियाणनी भाभी ने किया जोरदार डांस! ठुमकों से दहल उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget