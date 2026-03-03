सीएम रेखा गुप्ता ने दी होली की बधाई, भाईचारे और विकसित दिल्ली पर जोर

होली के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने होली को केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और आपसी एकता का प्रतीक बताया. उन्होंने दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए सभी नागरिकों से नफरत को खत्म कर मिलजुल कर रहने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली 'लघु भारत' की तरह है, जहां देश के हर कोने से आए लोग अपनी संस्कृति और भाषा के साथ बसते हैं. उन्होंने रंगों का उदाहरण देते हुए कहा, "जिस तरह अलग-अलग रंग मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं, उसी तरह हमारी विविधता ही दिल्ली की असली खूबसूरती है. होली हमें एक सूत्र में बांधने का काम करती है."

यह भी पढ़ें: जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी! दिल्ली में होली पर खुली रहेंगी शराब की दुकानें



'विकसित दिल्ली' का रोडमैप

इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

इंफ्रास्ट्रक्चर: नई सड़कों का निर्माण और सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण.

पर्यावरण और सफाई: प्रदूषण कम करने के लिए विशेष योजनाएं और सुदृढ़ सफाई व्यवस्था.

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि "विकसित दिल्ली" का सपना तभी साकार होगा जब जनता और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे.

इको-फ्रेंडली होली की अपील

पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए सीएम ने नागरिकों से रासायनिक रंगों के बजाय प्राकृतिक रंगों (हर्बल गुलाल) के इस्तेमाल का आग्रह किया. उन्होंने पानी की बर्बादी रोकने और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की सलाह दी, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे.

सामाजिक सौहार्द सर्वोपरि- CM

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली के आपसी सौहार्द का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए विश्वास जताया कि दिल्ली आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी.

यह भी पढ़ें: फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग