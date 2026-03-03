हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी! दिल्ली में होली पर खुली रहेंगी शराब की दुकानें

जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी! दिल्ली में होली पर खुली रहेंगी शराब की दुकानें

Delhi Liquor Shops: आप ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों को होली के दिन भी खुली रखकर, त्यौहार के दिन, करोड़ों कमाने की खुली छूट दे दी है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Mar 2026 07:13 PM (IST)
होली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाम छलकाने वाले शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है. दिल्ली में होली के दौरान शराब की दुकानें खुली रहेंगी. होली के त्योहार को 'ड्राई डे' की लिस्ट से हटा दिया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से जनवरी में जारी एक आदेश के मुताबिक, रंगों का त्योहार होली अब 'ड्राई डे' की लिस्ट में नहीं है. 'ड्राई डे' का मतलब होता है कि ऐसे दिन जब शराब की दुकानें बंद रहती हैं.

जनवरी में जारी नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है कि गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती भी 'ड्राई डे' के रूप में मनाए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक ये लिस्ट जनवरी से मार्च की अवधि के लिए है.

फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग

होली पर शराब की दुकानें रहती थीं बंद

आदेश में यह भी कहा गया है कि शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस रखने वालों को बंद के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा. पिछले कुछ दशकों से, होली के ज्यादातर मौकों पर राष्ट्रीय राजधानी में 'ड्राई डे' रही है, जिसका मकसद कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकना था. इसका एकमात्र अपवाद 2022 था, जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से लाई गई शराब नीति ने 'ड्राई डे' की संख्या को घटाकर सिर्फ तीन कर दिया था.

अब शुरू हुआ दिल्ली में असली शराब घोटाला- सिसोदिया

होली के दिन शराब की दुकानें खुली रखने को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और 'आप' नेता मनीष सिसोदिया ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''अब शुरू हुआ दिल्ली में असली शराब घोटाला.  दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों को होली के दिन भी खुली रखकर, त्यौहार के दिन, करोड़ों कमाने की खुली छूट दे दी है. ED और CBI के अधिकारियों में किसी की हिम्मत है इस घोटाले के खिलाफ एक भी सवाल पूछने की?

'DTC में पिंक कार्ड अनिवार्य कर गरीब महिलाओं का हक छीना'- AAP का CM रेखा पर हमला

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 03 Mar 2026 06:56 PM (IST)
Rekha Gupta DELHI NEWS Holi 2026
दिल्ली NCR
दिल्ली NCR
दिल्ली NCR
दिल्ली NCR
Chandra Grahan Time in Delhi: दिल्ली में आज कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में आज कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
