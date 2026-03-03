जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी! दिल्ली में होली पर खुली रहेंगी शराब की दुकानें

होली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाम छलकाने वाले शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है. दिल्ली में होली के दौरान शराब की दुकानें खुली रहेंगी. होली के त्योहार को 'ड्राई डे' की लिस्ट से हटा दिया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से जनवरी में जारी एक आदेश के मुताबिक, रंगों का त्योहार होली अब 'ड्राई डे' की लिस्ट में नहीं है. 'ड्राई डे' का मतलब होता है कि ऐसे दिन जब शराब की दुकानें बंद रहती हैं.

जनवरी में जारी नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है कि गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती भी 'ड्राई डे' के रूप में मनाए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक ये लिस्ट जनवरी से मार्च की अवधि के लिए है.

होली पर शराब की दुकानें रहती थीं बंद

आदेश में यह भी कहा गया है कि शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस रखने वालों को बंद के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा. पिछले कुछ दशकों से, होली के ज्यादातर मौकों पर राष्ट्रीय राजधानी में 'ड्राई डे' रही है, जिसका मकसद कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकना था. इसका एकमात्र अपवाद 2022 था, जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से लाई गई शराब नीति ने 'ड्राई डे' की संख्या को घटाकर सिर्फ तीन कर दिया था.

होली के दिन शराब की दुकानें खुली रखने को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और 'आप' नेता मनीष सिसोदिया ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''अब शुरू हुआ दिल्ली में असली शराब घोटाला. दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों को होली के दिन भी खुली रखकर, त्यौहार के दिन, करोड़ों कमाने की खुली छूट दे दी है. ED और CBI के अधिकारियों में किसी की हिम्मत है इस घोटाले के खिलाफ एक भी सवाल पूछने की?

