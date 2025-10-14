हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली-छठ से पहले CM रेखा गुप्ता ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

दिवाली-छठ से पहले CM रेखा गुप्ता ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

Delhi News: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि त्योहार के दौरान लाखों लोग अपने घरों को लौटते हैं, ऐसे में उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Oct 2025 04:09 PM (IST)
राजधानी दिल्ली में दिवाली और छठ महापर्व को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली. सीएम के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि त्योहार के दौरान लाखों लोग अपने घरों को लौटते हैं, ऐसे में यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं. 

की गईं ये व्यवस्थाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा सुविधा केंद्र बनाया गया है. यहां यात्रियों के लिए अलग से टिकट काउंटर, पीने के पानी की व्यवस्था, और स्वच्छ शौचालय की सुविधा दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि त्योहारों के इस मौसम में कोई भी यात्री परेशानी में न पड़े और सभी को एक सुखद अनुभव मिले.

'छठ को भव्य बनाने की तैयारी'

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस बार छठ पर्व को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी की है. शहर के विभिन्न हिस्सों में बनाए जा रहे छठ घाटों पर सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व न सिर्फ पूर्वांचल के लोगों का पर्व है बल्कि अब दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा बन चुका है. इसलिए सरकार चाहती है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और स्वच्छ माहौल मिले.

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मौजूद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रदेश का सबसे बड़ा टिकट घर तैयार किया गया है, जहां बिना आरक्षण वाले यात्री भी आसानी से टिकट खरीदकर यात्रा कर सकेंगे. इसके साथ ही, स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं.

रेलवे प्रशासन और दिल्ली सरकार मिलकर स्टेशन पर सभी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं. यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म्स पर साफ-सफाई, सुरक्षा जांच और ट्रेनों की आवाजाही पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है.

'हर यात्री को मिले आरामदायक सफर'

त्योहारों के मौसम में दिल्ली से लाखों लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की ओर यात्रा करते हैं. ऐसे में यात्रियों को राहत देने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर यात्री की यात्रा आरामदायक, सुरक्षित और सम्मानजनक हो.

'जनता के प्रति सीएम संवेदनशील'

त्योहारों के इस माहौल में मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण न सिर्फ प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है बल्कि जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी दिखाता है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 14 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Rekha Gupta DELHI NEWS Diwali 2025
