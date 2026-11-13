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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयमुना में मरी मछलियाों पर BJP ने लगाए ‘गंदी राजनीति’ के आरोप, AAP का पलटवार

यमुना में मरी मछलियाों पर BJP ने लगाए ‘गंदी राजनीति’ के आरोप, AAP का पलटवार

यमुना में हजारों की संख्या में मिली मृत मछलियों पर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि AAP यमुना में मरी हुई मछलियां फेक रही है. आम आदमी पार्टी ने इसपर पलटवार किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Nov 2026 10:32 AM (IST)
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देश की राजधानी में छठ महापर्व से पहले यमुना की सफाई का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है. दिल्ली के सोनिया विहार इलाके के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जल प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में हैं.

हालांकि, मछलियों के मरने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच इसको लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. बीजेपी ने AAP यमुना में मरी हुईं मछलियां फेंकने का आरोप लगाया है, तो वहीं AAP ने इन आरोपों को खारीज करते हुए कहा कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

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प्रवेश वर्मा का AAP पर बड़ा आरोप

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने AAP पर आरोप लगाए हैं कि वो उसे बदनाम करने के लिए यमुना में मरी हुईं मछलियां डाल रहे हैं. प्रवेश वर्मा ने इस घटना को लेक AAP पर नाटक करने का आरोप लगाया है. प्रवेश वर्मा ने कहा, "वो यमुना के अंदर मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं. छठ पर्व का महापर्व आने वाला है और ये लोग उसका माहौल खराब करना चाहते हैं. माताएं-बहने जो अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी होती हैं. ये लोग माहौल खराब करने के लिए अरविंद केजरीवाल ओछी राजनीति कर रही हैं. मैंने निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले में FIR दर्ज करें." प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि AAP के लोग बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में फेंक रहे हैं और हमें बदनाम करने के लिए वीडियो डाल रहे हैं. 

AAP ने मांगे सबूत

इसपर AAP का कहना है कि यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी का ‘झूठा विमर्श’ बेनकाब हो गया है. AAP के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मछलियां क्यों मरीं? प्रदूषण से मरी या कोई कैमिकल डाला गया जिससे पानी प्रदूषित हुआ. इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार को लेनी चाहिए, मगर, प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने मरी हुई मछलियों को नदी में डाल दिया. तो हमने कहीं से तो मरी हुई मछलियां खरीदी होंगी? हजारों मरी हुई मछलियां खरीदने के लिए मुझे समुद्र तक जाना पड़ेगा या दिल्ली के किसी मछली मंडी से लाई होंगी, दिल्ली में इतने सीसीटीवी लगे हैं, उन्हें चेक करें और दिखाएं."

उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो दिल्ली सरकार ने यह दावा करके झूठ बोला कि उसने यमुना नदी को साफ कर दिया है. जो कोई भी यमुना के बारे में जानता है, उसे पता है कि पल्ला (जहां से नदी दिल्ली में प्रवेश करती है) से लेकर वजीराबाद तक का हिस्सा, जिसमें सोनिया विहार भी शामिल है, वो हमेशा से ही काफी हद तक साफ रहा है. 

स्थानिय लोगों का दावा- कारखाने से आ रहा प्रदूषित पानी

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक,  इस मामले पर स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि एक चमड़ा कारखाने से नदी में छोड़े गए प्रदूषित पानी के कारण मछलियां मरी हैं. उनका दावा है कि हथिनीकुंड बैराज के पास एक स्थान से नदी में पानी छोड़े जाने पर हर साल ऐसी समस्या होती है. बता दें कि ये घटना उत्तर दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी के किनारे सैकड़ों, संभवतः हजारों, मरी हुई मछलियां मिलने के एक महीने से भी कम समय बाद सामने आई है.

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है तथा नदी में रसायन छोड़े जाने का वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि मछलियों की मौत का सही कारण और इसके लिए जिम्मेदार स्रोत का पता जांच और पानी की गुणवत्ता की जांच के बाद ही चल सकता है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 13 Nov 2026 10:32 AM (IST)
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