दिल्ली में होली और दीवाली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के बीजेपी के वादे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगुवाई में कार्यकर्ता रसोई गैस सिलेंडर की ‘शव-यात्रा’ निकालने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने जंतर-मंतर पर कार्यक्रम की अनुमति न देते हुए इसे रोक दिया. कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जंतर-मंतर देश की लोकतांत्रिक आवाज का प्रतीक है, लेकिन बीजेपी सरकार विपक्ष को रोकने के लिए प्रशासन का सहारा ले रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने कार्यक्रम की अग्रिम सूचना दी थी, फिर भी पुलिस ने विरोध रोक दिया. यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी हार के डर में ऐसे कदम उठा रही है.

कांग्रेस के प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल

जानकारी के अनुसार, सिलेंडर शव यात्रा में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए. इनमें एआईसीसी सचिव दानिश अबरार, पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ, संचार विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक विजय लोचव, भीष्म शर्मा, अब्दुल रहमान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह और कई पदाधिकारी मौजूद थे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिससे इलाके में पुलिस सतर्क रही.

बीजेपी का 'फ्री सिलेंडर' वादा सिर्फ जुमला: कांग्रेस

देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा तो किया, लेकिन आज तक एक भी सिलेंडर नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें 1,000 रुपये तक पहुंच चुकी हैं और महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं. यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो कांग्रेस उनकी 'राजनीतिक शव यात्रा' निकालने से भी पीछे नहीं हटेगी.

दिल्ली में विकास नहीं सिर्फ राजनीति हुई- देवेंद्र यादव

यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी और पिछले 9 महीनों से बीजेपी के झूठे वादों से परेशान है. उन्होंने कहा कि 12 वार्डों के उपचुनाव सरकारें नहीं बदलते, लेकिन जनता 30 नवंबर को कांग्रेस को समर्थन देकर संदेश जरूर देगी. यादव ने आरोप लगाया कि बीते 12 वर्षों से वादों की राजनीति ही होती रही है, न काम दिखा और न जनता को राहत मिली.

कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया किरोसीन मुक्त

यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली को किरोसीन मुक्त बनाया. हर घर में सिलेंडर पहुंचाया, ग्रीन कवर बढ़ाया और सीएनजी लागू करके प्रदूषण घटाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आप सरकारों ने इन उपलब्धियों के मुकाबले केवल विज्ञापन और दावे किए, काम कुछ नहीं किया.

