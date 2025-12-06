दिल्ली में जहरीली हवा के साथ अब सर्दी से भी लोग परेशान, दिसंबर की अब तक की सबसे ठंडी सुबह

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) को धुंध की मोटी चादर छाई रही और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 रहा जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है. वहीं, शहर में इस साल दिसंबर की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही और पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

जानकारी के मुताबिक, राजधानी में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 327 दर्ज किया गया, जबकि सुबह के समय यह 323 था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, बवाना ने 373 के साथ सबसे खराब एक्यूआई दर्ज किया.

39 में से 31 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ‘समीर’ ऐप के आंकड़ों के अनुसार, शाम छह बजे तक 39 में से 31 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंचे, जबकि आरके पुरम में 370 का एक्यूआई दर्ज हुआ, जो दिन के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक रहा.

301 से 401 AQI बहुत खराब- CPCB

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच का एक्यूआई ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है.

सीजन का सबसे ठंड दिन रहा 5 दिसंबर

इस बीच भारत मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है और इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है. इससे पहले दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह 12 दिसंबर 2024 को 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी.

आज कोहरा छाए रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया कि शाम करीब साढ़े पांच बजे आर्द्रता का स्तर 68 प्रतिशत रहा, जबकि सुबह के समय यह 100 प्रतिशत तक पहुंच गया. शनिवार को हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है और तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर DMRC की पहल, विशेष एंटी-पॉल्यूशन ड्राइव शुरू