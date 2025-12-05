दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर DMRC की पहल, विशेष एंटी-पॉल्यूशन ड्राइव शुरू

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है. राजधानी के विभिन्न निर्माण स्थलों और उनसे जुड़े मार्गों पर डीएमआरसी द्वारा विशेष एंटी-पॉल्यूशन ड्राइव चलाया जा रहा है.

इसके तहत धूल नियंत्रण, सफाई कार्यों को दुरुस्त करना और पर्यावरणीय मानकों के पालन को सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है. यह अभियान न केवल निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि शहर की सड़कों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने का भी प्रयास है.

निर्माण स्थलों पर कड़ी कार्रवाई

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के मुताबिक डीएमआरसी राजधानी के कई निर्माण क्षेत्रों में एंटी-पॉल्यूशन ड्राइव संचालित कर रहा है. इस अभियान के तहत धूल को नियंत्रित करने, सड़क किनारों से कचरा हटाने और सफाई कार्यों को नियमित रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है. निर्माण स्थल पर उठने वाली धूल को कम करने के लिए अतिरिक्त उपाय भी किए जा रहे हैं.

यहां चलाया गया विशेष सफाई और मरम्मत अभियान

इस अभियान के तहत शुक्रवार (5 दिसंबर) को आजादपुर से अशोक विहार तक अभियान चलाया गया. यहां क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत, मध्य सड़क भाग की सुधार कार्रवाई तथा सड़क सौंदर्यीकरण जैसे कई कार्य किए गए. डीएमआरसी के अभियंताओं ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर यह देखा कि हर निर्माण सामग्री ढकी हुई है और बाहर निकलने वाले वाहनों के लिए व्हील-वॉश सिस्टम की व्यवस्था सही से काम कर रही है.

निर्माण स्थलों पर चल रहे हैं कई पर्यावरणीय उपाय

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए डीएमआरसी कई क्षेत्रों में ऐसे अभियान लगातार जारी रखे हुए है. यह ड्राइव उन नियमित उपायों के अतिरिक्त है जो संस्था पहले से लागू कर रही है. जैसे धूल नियंत्रण, निर्माण सामग्री को ढककर रखना और सड़कों को साफ-सुथरा रखना.

डीएमआरसी के अधिकार क्षेत्र में 19 किमी सड़कें

फिलहाल लगभग 19 किलोमीटर शहर की सड़कें अस्थायी तौर पर डीएमआरसी के अधिकार क्षेत्र में हैं. मेट्रो के निर्माण कार्यों के चलते ये सड़कें उसे सौंपी गई थीं, जिनकी मरम्मत का काम डीएमआरसी पहले ही पूरा कर चुका है, ताकि ये हिस्से प्रदूषण में इजाफा न करें.

धूल नियंत्रण के लिए 100 से अधिक ‘एंटी-स्मॉग गन’ तैनात

निर्माण स्थलों, मेट्रो स्टेशनों और कार्यालय परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए सौ से ज्यादा एंटी-स्मॉग गन लगाए गए हैं. डीएमआरसी का पर्यावरण विभाग रोजाना निरीक्षण करता है. जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन हो रहा है.

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद डीएमआरसी सख्त

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में सभी एजेंसियों को पर्यावरण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए थे. डीएमआरसी ने भी साफ कहा है कि वह इन दिशा-निर्देशों का पूरे तौर पर अनुपालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.