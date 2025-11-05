दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार लेकिन AQI अभी भी 'खराब', हवा की गति भी घटेगी

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार (5 नवंबर) को और सुधार हुआ लेकिन समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 202 के साथ यह अभी भी 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गयी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार (4 नवंबर) को वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 और सोमवार को 309 दर्ज किया गया.

प्रमुख प्रदूषक पीएम10 और पीएम2.5 के स्तर में भी गिरावट आई है, पीएम10 का स्तर 175.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जबकि एक दिन पहले यह 260 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था और पीएम2.5 का स्तर 85.5 रहा, जबकि मंगलवार को यह 128.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था.

पराली जलाने के इतने मामले आए सामने

सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, शहर के 38 निगरानी स्टेशनों में से 28 ने वायु गुणवत्ता को 300 से अधिक के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में बताया. निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) द्वारा गणना की गई दिल्ली में पीएम2.5 में स्थानीय और गैर-स्थानीय आंशिक योगदान के दैनिक औसत के अनुसार, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 16.8 प्रतिशत था, जबकि अन्य अज्ञात स्रोतों का योगदान 44 प्रतिशत था. उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि बुधवार (5 नवंबर) को पंजाब में पराली जलाने के 94, हरियाणा में 13 और उत्तर प्रदेश में 74 मामले सामने आए.

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, बुधवार को शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति घटकर 10 किमी प्रति घंटे से नीचे रहने की संभावना है. इसमें कहा गया है कि छह से आठ नवंबर के बीच वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है.

'कई बार 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गयी वायु गुणवत्ता'

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलीं, जिससे प्रदूषकों के छितराव में मदद मिली. दिवाली के बाद से राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणियों के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है और कई बार 'गंभीर' श्रेणी में भी दर्ज की गयी है.

आईएमडी ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 1.6 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा. आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में बृहस्पतिवार को आसमान साफ ​​रहने का अनुमान है और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.