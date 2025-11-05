हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला

Delhi School News: दिल्ली में वायू गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गया है. इस दौरान राज्य के कई स्कूलों की तरफ से आउटडोर एक्टिविटी बंद की गई है. इसके साथ ही स्कूलों को बंद करने की भी तैयारी चल रही है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद कई स्कूलों ने स्वतः संज्ञान लेने हुए स्कूल की आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी हैं. कई स्कूल बंद करने की तैयारी में हैं. फिलहाल सरकार की तरफ से अभी इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. यह स्कूलों ने स्वतः निर्णय लिया है. विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार और निजी स्कूलों के द्वारा प्रदूषण को कम करने की दिशा में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है. 

बच्चों की सेहत को लेकर इनडोर एक्टिविटी

बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए स्कूलों के अंदर ही इनडोर एक्टिविटी कराई जा रही है. सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही साफ हवा के लिए क्लब में ही गतिविधियां कराई जा रही है. ज्यादातर स्कूलों की तरफ से मॉर्निंग प्रेयर को भी अब खुले मैदानों में न करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही स्कूलों में एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. 

कितना है दिल्ली का AQI? 

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार (5 नवंबर) को थोड़ा सुधार देखा गया, हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 273 के साथ हवा की स्थिति अब भी ‘खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. शादीपुर में 308 के स्तर के साथ यह ‘बेहद खराब’ वर्ग में पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ‘समीर ऐप’ के मुताबिक 27 निगरानी स्टेशनों में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है. 

ऐसा रहा राजधानी का मौसम

मंगलवार (4 नवंबर) की रात वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 291 दर्ज किया गया था. इस बीच न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो मौसम के औसत से 3.1 डिग्री ज्यादा है, जबकि सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता 89 प्रतिशत दर्ज की गई.

मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है.  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण ने जरिए 0 से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब  और 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है.

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 05 Nov 2025 04:17 PM (IST)
AIR Pollution DELHI NEWS
