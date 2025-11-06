दिल्ली: हिट एंड रन मामले में एक्शन, व्यक्ति की हत्या के आरोप में 24 वर्षीय युवक गिरफ्तार

मध्य दिल्ली में दो नवंबर को हुए 'हिट-एंड-रन' के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. इस मामले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी.

एलएनजेपी अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक व्यक्ति को संदिग्ध सड़क दुर्घटना के बाद मृत अवस्था में लाया गया है.

इसके बाद, भारतीय न्याया संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और मृतक की पहचान दिल्ली के कृष्णा नगर निवासी राजेंद्र गुप्ता के रूप में हुई.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आसपास की सड़कों पर लगे कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की और दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान के लिए घटनास्थल पर पूछताछ की. सावधानीपूर्वक तकनीकी विश्लेषण के बाद उत्तर प्रदेश के पंजीकरण वाली एक कार को इस हिट-एंड-रन मामले में शामिल वाहन के रूप में चिन्हित किया गया.

वाहन स्वामित्व का विवरण प्राप्त करने के बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत आगरा निवासी 24 वर्षीय हर्षित मेहता को नोटिस जारी किया गया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी थाने में पेश हुआ और उसने अपनी संलिप्तता कबूल की. अपराध में शामिल वाहन को भी जब्त कर लिया गया है.