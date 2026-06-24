खौफनाक! सड़क पर सो रही 11 साल की बच्ची से रेप, कपड़े से गला घोंटा और पत्थर से कुचल दिया सीना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दक्षिण दिल्ली में 11 वर्षीय बच्ची का अपहरण, रेप-हत्या.

आरोपी कैब ड्राइवर ने रेप के बाद गला घोंटा, सीना कुचला.

पुलिस ने आरोपी बाशु सिंह को 6 घंटे में गिरफ्तार किया.

आरोपी पर बिहार में पांच आपराधिक मामले पहले से दर्ज.

दक्षिण दिल्ली में 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या का चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां 22 जून की रात फुटपाथ पर अपने परिवार के साथ सो रही 11 साल की एक बच्ची का एक कैब ड्राइवर ने अपहरण कर लिया. इसके बाद उसके साथ रेप किया और उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है.

इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आपराधी को कोई पछतावा नहीं है और पूछताछ के दौरान वो एकदम सामान्य दिखाई दिया जिसने सभी को हैरान किया है. परिजनों ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है. पुलिस तैनाती के बीच लड़की के परिवार ने उसे अंतिम विदाई दी. परिवार के लोगों का रो-रोकर बूरा हाल है. बच्ची के अंतिम संस्कार के दौरान दुख के मारे कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ बेहोश हो गए.

रेप के बाद कपड़े से घोंटा गला, पत्थर से कुचला सीना

पुलिस के अनुसार, गांजे के नशे में आरोपी कथित तौर पर बच्ची को फरीदाबाद-गुरुग्राम बॉर्डर के पास एक सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ रेप किया, कपड़े के टुकड़े से उसका गला घोंट दिया. इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो तो उसने पत्थर से उसकी सीना कुचल दिया. आरोपी ने अपने अपराध को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव को पत्थरों के ढेर से ढक दिया था. जांचकर्ता और पीड़िता के परिवार को जिस बात ने सबसे अधिक हैरान और परेशान किया वो था अपराध के बाद आरोपी का सामान्य व्यवहार, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है.

घटना के 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले 29 साल के बाशु कुमार सिंह के तौर पर हुई है. वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. घटना के छह घंटे के भीतर ही पुलिस की 20 टीमों ने ताबड़तोड़ तलाशी के बाद आररोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया क्योंकि आरोपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था.

म्यूजिक नाइट बन गई डरावनी! फेस्टिवल में रेप, सिरिंज से किया गया अटैक, दहल गया फ्रांस

सोमवार सुबह किया था अपहरण

पुलिस के मुताबिक, लड़की महरौली में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर अपने माता-पिता के साथ सो रही थी (जो दिहाड़ी मजदूर हैं). सोमवार सुबह करीब 4:15 बजे आरोपी ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया. बच्ची के अपहरण से कुछ समय पहले आरोपी ने परिवार के पास अपनी सफेद हैचबैक कार खड़ी की थी. पिता जब जागा तो उसने कार को तेजी से जाते देखा और पाया कि उनकी बेटी गायब है. इसके तुरंत बाद उसने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

कैसे गिरफ्त में आया आरोपी?

पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान लगभग 200 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी निगरानी व स्थानीय खुफिया जानकारी के जरिए बाशु कुमार सिंह की गतिविधियों को ट्रैक किया. जांच अधिकारियों को पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी का सुराग मिला और यहां सुबह करीब 11 बजे बाशु सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अपराध के बाद उसने एक सवारी को उठाया और ड्रॉप किया था. इस दौरान उसका व्यवहार सामान्य लग रहा था.

आरोपी के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज

आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट' (POCSO) की धारा 6 के तहत, साथ ही 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) के तहत रेप, अपहरण और हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया है. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमों ने आरोपी की कार और अपराध वाली जगह से बायोलॉजिकल और मटीरियल सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया है. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है. परिजनों ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है.

आरोपी के खिलाफ बिहार में ही पांच आपराधिक मामले दर्ज

इसके अलावा पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हें जांच के दौरान यह भी पता चला है कि बाशु सिंह के खिलाफ बिहार में ही पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दो हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं. जांचकर्ताओं ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी एकदम सामान्य था और उसे अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है. आरोपी के परिवार के सदस्यों ने भी उसके स्वभाव को आक्रामक बताया.

नाबालिग से रेप के आरोपी मुशर्रफ का हाफ एनकाउंटर, अतीक अहमद का नाम लेकर BJP विधायक ने क्या कहा?