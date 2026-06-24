दिल्ली: उद्योग भवन के पास झुग्गियों में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू

नई दिल्ली के उद्योग भवन स्थित लेबर झुग्गी के पास एक बिजली के पैनल में आग लगने की खबर आ रही है. फायर ब्रिगेड सर्विस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पानी की टंकियों और फायर बाइकों सहित कई यूनिट तैनात कीं. आग पर काबू पाने के लिए बाद में अतिरिक्त पानी के टैंकर मंगवाए गए हैं.

फिलहाल उद्योग भवन क्षेत्र के पास की झुग्गी बस्ती में आग बुझाने का प्रयास जारी है. घटनास्थल पर फायर कर्मियों की 20 यूनिट्स मौजूद हैं. आग पर काबू पा लिया गया है. वहीं फायर ऑफिसर संदीप दुग्गल ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी साझा की है.

फायर अधिकारी ने आग की घटना पर क्या बताया?

फायर ऑफिसर संदीप दुग्गल ने बताया कि यह घटना सेना भवन के पास हुई है. हम लोग यहां रात 3 बजे के करीब पहुंचे हैं. यह जगह मजूदरों के रहने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई है. यहां पर मजदूरों का कैंप लगा हुआ है. जहां आग लगी है वहीं पर ये सब रहते थे. आग लगने के कारण को लेकर उन्होंने की जांच चल रही है.

हलांकि शुरुआती तौर पर देखने से लग रहा है कि एलपीजी के छोटे-छोटे सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंदर बिजली की तार भी फैली हुई हैं. दुग्गल ने बताया कि सिलेंडर या बिजली के तारों की वजह से आग लगने का सटीक कारण नहीं कहा जा सकता लेकिन इन्हीं दोनों में से एक की वजह से यह आग लगी है. उन्होंने आगे बताया कि इस 25 वाहन मौजूद थे जो आग बुझाने का काम कर रहे थे. उन्होंने आग बताया कि इस आग को बुझाने के लिए करीब तीन घंटे का समय लगा है.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह आग इतनी भीषण थी कि बड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया है. आग को बुझाने के लिए 20-25 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं. जो करीब 3 घंटे तक आग बुझाने के प्रयास करती रहीं. अचानक लगी यह आग तेजी से पूरी बस्ती में फेल गई जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई.

आग की लपटें देखकर लोग अपने घरों से निकलकर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागे. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच कर आग बुझाने के प्रयास में लग गई.

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