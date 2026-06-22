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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPrayagraj News: नाबालिग से रेप के आरोपी मुशर्रफ का हाफ एनकाउंटर, अतीक अहमद का नाम लेकर BJP विधायक ने क्या कहा?

Prayagraj News: नाबालिग से रेप के आरोपी मुशर्रफ का हाफ एनकाउंटर, अतीक अहमद का नाम लेकर BJP विधायक ने क्या कहा?

Prayagraj News In Hindi: पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर पावनपुर गांव में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी मुशर्रफ का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, विधायक सिद्धार्थ सिंह ने कार्रवाई का समर्थन किया. 

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 22 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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प्रयागराज में पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर पावनपुर गांव में हिंदू नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है. मुख्य आरोपी मुशर्रफ के हाफ एनकाउंटर पर योगी सरकार के पूर्व मंत्री और शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है. सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं, लेकिन उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

दरअसल, यूपी के पूर्व मंत्री और शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह रविवार 21 जून 2026 को पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने पर स्थानीय पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी. उन्होंने कहा कि इस दुष्कर्म कांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद की गद्दी बिरादरी से जुड़े बताए जा रहे हैं. अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके कुछ गुर्गे अभी भी सक्रिय हैं.

'अतीक अहमद के सहयोगी करते रहते हैं सिर उठाने की कोशिश'

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बचे-खुचे सहयोगी समय-समय पर सिर उठाने की कोशिश करते रहते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नाबालिग हिंदू बेटी के साथ की गई इस शर्मनाक हरकत का अंजाम आरोपी को मिल चुका है. मुख्य आरोपी मुशर्रफ के दोनों पैरों में गोली लगी है, जबकि उसके तीन अन्य साथी अभी फरार चल रहे हैं.

'फरार आरोपियों को जल्द पकड़ेगी पुलिस'

पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि यूपी सरकार और प्रयागराज पुलिस जल्द ही फरार तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस उनके खिलाफ भी कानून के दायरे में ऐसी कार्रवाई करेगी जिसे उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी.

'जरूरत पड़ी तो होगा बुलडोजर एक्शन'

पीड़ित परिजनों द्वारा आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कानून के अनुसार दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी.

एनकाउंटर के सवाल पर दिया जवाब

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रहे एनकाउंटर को लेकर पूछे गए सवाल पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं और उन्हें राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी होती है. उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पूरी तरह सतर्क है और अगर कोई मासूम बच्चियों के साथ अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई तय है. सिद्धार्थ नाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि एनकाउंटर हो या अन्य कोई कार्रवाई, यूपी पुलिस हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करती रहेगी.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed Sidharth Nath Singh UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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