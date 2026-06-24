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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाम्यूजिक नाइट बन गई डरावनी! फेस्टिवल में रेप, सिरिंज से किया गया अटैक, दहल गया फ्रांस

म्यूजिक नाइट बन गई डरावनी! फेस्टिवल में रेप, सिरिंज से किया गया अटैक, दहल गया फ्रांस

Fete de la Musique: पेरिस समेत कई शहरों में मारपीट, चाकूबाजी और भीड़भाड़ के कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने पूरे देश में 243 लोगों को गिरफ्तार किया.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Updated at : 24 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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Fete de la Musique: फ्रांस में हर साल आयोजित होने वाला प्रसिद्ध फेट डे ला म्यूजिक (Fête de la Musique) उत्सव इस बार हिंसा, रेप, सिरिंज अटैक और भारी अव्यवस्था की घटनाओं के कारण विवादों में आ गया. देशभर में आयोजित इस बड़े स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल में लाखों लोग शामिल हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे. लेकिन उत्सव के दौरान कई शहरों, खासकर राजधानी पेरिस में हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ी.

दो महिलाओं से रेप की शिकायत, जांच जारी

मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान दो महिलाओं के साथ रेप किए जाने की शिकायत सामने आई है. इसके अलावा कई अन्य यौन उत्पीड़न के मामलों की भी जांच की जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि प्रभावित लोगों में कम उम्र के लोग भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि अधिकारियों ने अभी सभी विवरणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मामले की जांच जारी है.

सिरिंज अटैक की घटनाओं से फैली दहशत

उत्सव के दौरान सबसे चिंताजनक घटनाओं में तथाकथित नीडल स्पाइकिं  यानी सिरिंज चुभोने के मामले सामने आए. कई महिलाओं ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक सुई चुभने की शिकायत की. कुछ पीड़ितों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया. बताया गया कि एक महिला को बुलेवार्ड डे ला मेडेलीन इलाके में सिरिंज चुभने के बाद बेहोशी आ गई, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिरिंज के जरिए किसी प्रकार का पदार्थ शरीर में डाला गया था या नहीं.

पेरिस में कई जगह झड़पें और चाकूबाजी

कार्यक्रम के दौरान कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं. चाकूबाजी, आपसी झड़प और समूहों के बीच संघर्ष की खबरें मिलीं. पेरिस के शातले (Châtelet) जैसे केंद्रीय इलाकों में लोगों ने सड़कों पर मारपीट, भगदड़ जैसी स्थिति और भारी भीड़ का सामना किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संकरी गलियों में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, जिससे हालात और अधिक खराब हो गए.

ब्रिटिश पर्यटक ने बताया डरावना माहौल

रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के एक पर्यटक स्टीव ने बताया कि कार्यक्रम का माहौल बेहद भीड़भाड़ वाला और खतरनाक हो गया था. उन्होंने कहा कि अचानक होने वाली लड़ाइयों और अफरा-तफरी के कारण लोगों में भगदड़ मचने का डर पैदा हो गया था. कई लोग सुरक्षित तरीके से सड़कों पर आगे बढ़ भी नहीं पा रहे थे.

243 लोगों की गिरफ्तारी, भारी सुरक्षा बल तैनात

फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में कुल 243 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बड़ी संख्या पेरिस से है. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरी रात अभियान चलाया. सुरक्षा व्यवस्था के तहत हजारों पुलिसकर्मी, दमकलकर्मी, निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे. इसके बावजूद कई जगहों पर हिंसा और अव्यवस्था की घटनाएं सामने आईं.

यह भी पढ़ें : ब्रिक्स NSA बैठक में बोले चीन के विदेश मंत्री वांग यी- भारत की मदद के लिए तैयार है बीजिंग, बशर्ते…

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटनाओं के बाद फ्रांस में सुरक्षा इंतजामों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. प्रशासन ने अपनी तैयारियों का बचाव किया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि भीड़ के आकार और पहले से मौजूद चेतावनियों को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए. फिलहाल रेप, सिरिंज अटैक, चाकूबाजी और हिंसा की सभी घटनाओं की जांच जारी है. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने और जांच पूरी होने तक धैर्य रखने की अपील की है. सिरिंज हमलों में किसी नशीले या अन्य पदार्थ के इस्तेमाल की पुष्टि फोरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी.

Published at : 24 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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France Music Festival Fete De La Musique
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