हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRवंदे मातरम पर सियासी संग्राम! कांग्रेस का BJP पर हमला, भावना को राजनीति से ऊपर रखने की अपील

वंदे मातरम पर सियासी संग्राम! कांग्रेस का BJP पर हमला, भावना को राजनीति से ऊपर रखने की अपील

Vande Mataram: कांग्रेस MP सुखदेव भगत ने संसद में कहा कि वंदे मातरम केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीयों की भावना और समर्पण का प्रतीक है. उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि वह असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 08 Dec 2025 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

संसद में ‘वंदे मातरम’ पर हुई चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारतीयों की भावना और समर्पण का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर राजनीति करना देशहित के खिलाफ है और इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना जरूरी है. भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस विषय को राजनीतिक रंग देकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

वंदे मातरम पर कांग्रेस का पक्ष

सुखदेव भगत ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इसका भाव बंकिम चंद्र चटर्जी की उस प्रेरणा से जुड़ा है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में त्याग और समर्पण की चेतना जगाई थी. उन्होंने जोर दिया कि इस विषय पर चर्चा राजनीतिक न होकर ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित होनी चाहिए. भगत ने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम को गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानती है और इसके महत्व को किसी दलगत बहस में कमजोर नहीं होने देना चाहिए.

बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप

कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि BJP केवल आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल गर्म करती है, जबकि वास्तविक मुद्दों से बचती है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर बार-बार विवाद खड़ा करना बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है. भगत ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा भारतीयों के संघर्ष में खुद को अलग रखा है और अपने राजनीतिक हितों के लिए RSS व अन्य संगठनों के नाम को आगे कर दिया है.

चर्चा में कांग्रेस की भूमिका और ऐतिहासिक संदर्भ की मांग

सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर महत्वपूर्ण विषय की तरह इस चर्चा में भी पूरी भागीदारी कर रही है और वंदे मातरम की गरिमा को उचित ढंग से पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है. आईएएनएस को दिए बयान में उन्होंने मांग की कि चर्चा का दायरा बढ़ाया जाए और राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया जाए. भगत ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर आज तक भारतीयों के अधिकारों और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष किया है और आगे भी करती रहेगी.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 08 Dec 2025 09:41 AM (IST)
Tags :
Vande Mataram Sukhdev Bhagat DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एस जयशंकर ने दबा दी पाकिस्तान की नस, बिलबिला उठा पूरा मुल्क, भारत से बोला- 'हमें सेना पर गर्व'
एस जयशंकर ने दबा दी पाकिस्तान की नस, बिलबिला उठा पूरा मुल्क, भारत से बोला- 'हमें सेना पर गर्व'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
इंडिया
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
स्पोर्ट्स
IPL 2026: BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Indigo Crisis: इंडिगो क्राइसिस के चलते कई जगहों पर हुई कर्मचारियों से बहस | Breaking
Indigo Crisis: इंडिगो के चलते आज भी भटकने को मजबूर हुए यात्री | Breaking
Andhra Pradesh के डिप्टी सीएम Pawan Kalyan का बड़ा बयान, 'धर्म और संविधान अलग-अलग..' | Breaking
UP में CM Yogi का रोहिंग्याओं पर बड़ा बयान कहा, सुरक्षा पहली प्राथमिकता । Breaking News
Goa Nightclub Fire Case: 25 लोगों की मौत मामले में कार्रवाई, नाइट क्लब का मालिक फरार | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एस जयशंकर ने दबा दी पाकिस्तान की नस, बिलबिला उठा पूरा मुल्क, भारत से बोला- 'हमें सेना पर गर्व'
एस जयशंकर ने दबा दी पाकिस्तान की नस, बिलबिला उठा पूरा मुल्क, भारत से बोला- 'हमें सेना पर गर्व'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
इंडिया
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
स्पोर्ट्स
IPL 2026: BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे संग रोमांस कर रहे इस लड़के को पहचाना, तारक मेहता में जेठालाल की नाक में कर दिया दम
अंकिता लोखंडे संग रोमांस कर रहे इस लड़के को पहचाना, तारक मेहता में जेठालाल की नाक में कर दिया दम
जनरल नॉलेज
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
फूड
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget