Delhi AQI: अब भी जहर के साए में जी रही दिल्ली, बढ़ते स्मॉग और बदलते तापमान से हालात और गंभीर

देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में सोमवार (8 दिसंबर) को भी जहरीले स्मॉग की चादर में ढकी रही और वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज हुई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 24 घंटे का औसत एक्यूआई 308 रहा, जो स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है. दिल्ली के कई इलाकों में हवा का स्तर लगातार गिरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. मजबूरन लोग इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं.

राजधानी में 29 केंद्रों पर ‘बहुत खराब’ हवा

समीर ऐप के अनुसार रविवार (7 दिसंबर) शाम तक दिल्ली के 29 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ दर्ज की गई. बवाना क्षेत्र में एक्यूआई 336 के साथ सबसे खराब स्थिति रही. सुबह 10 बजे एक्यूआई 302 था और 26 स्टेशनों ने ‘बहुत खराब’ स्तर रिकॉर्ड किया. बोर्ड के मानक अनुसार 301-400 एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी है. दिल्ली की निर्णय सहायता प्रणाली ने बताया कि प्रदूषण में 16.5 प्रतिशत हिस्सा परिवहन का रहा, जबकि औद्योगिक स्रोतों का योगदान 8.1 प्रतिशत, आवासीय का चार प्रतिशत और निर्माण गतिविधियों का 2.3 प्रतिशत दर्ज किया गया.

NCR जिलों से भी बढ़ा बोझ, सप्ताहभर हवा रही खराब

एनसीआर के पड़ोसी जिलों का प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान रहा. पीटीआई के अनुसार, झज्जर का 13.9 प्रतिशत, सोनीपत का छह प्रतिशत, रोहतक का 5.2 प्रतिशत और जींद का 2.5 प्रतिशत हिस्सा रहा. इसी सप्ताह एक्यूआई में लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ. रविवार को 279, सोमवार को 304, मंगलवार को 372, बुधवार को 342, गुरुवार को 304 और शुक्रवार को 327 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया. हर दिन हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही, जिससे स्मॉग और धूल की परत लगातार घनी होती गई.

तापमान में हल्का बदलाव, पश्चिमी विक्षोभ का असर

आईएमडी के अनुसार रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, दोनों सामान्य से कम रहे. सुबह की आर्द्रता 92 प्रतिशत और शाम की 71 प्रतिशत रही. मौसम विभाग ने 8 दिसंबर के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीते तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब ढाई डिग्री की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन ठंडक और प्रदूषण का संयुक्त असर राजधानी की हवा को और भारी बनाता दिख रहा है.