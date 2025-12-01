प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के ताजा एपिसोड सुनने के क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार (30 नवंबर) सुबह आजादपुर में लोगों के बीच पहुंची और उनके साथ बैठकर प्रसारण सुना. कार्यक्रम के बाद उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और सरकार की प्राथमिकताओं पर खुलकर बात की. उन्होंने छोटी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये के अलग से फंड मिलने का भी जिक्र किया.

CM ने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर सुना प्रसारण

रेखा गुप्ता सुबह 11 बजे आज़ादपुर पहुंचीं, जहां नागरिकों के साथ उन्होंने ‘मन की बात’ सुनी. कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना देरी सीधे जनता तक पहुंचे.'' उन्होंने यहां मौजूद लोगों से छोटे-छोटे मुद्दों पर बातचीत कर उनकी राय भी जानी.

पहली बार छोटी बस्तियों को मिला इतना बड़ा फंड- CM

संबोधन के दौरान सीएम ने कहा, ''उनकी सरकार ने उन क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है, जिन्हें अक्सर बजट वितरण में नजरअंदाज कर दिया जाता था. इस बार छोटी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का अलग से फंड उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत शौचालय, पार्क, सड़कें, सामुदायिक केंद्र, अटल कैंटीन और आरोग्य मंदिर जैसे काम तेज़ी से पूरे किए जा रहे हैं. पहले फंड का ज़्यादातर हिस्सा पॉश इलाकों तक सीमित रहता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल चुकी है.''

हर सुख-दुख में जनता के साथ खड़ी सरकार- CM

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, ''पिछले 8–10 महीनों में क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिले हैं. महिलाओं और बच्चों के लिए नए शौचालयों के साथ-साथ पार्कों और सड़कों का नवीनीकरण किया गया है. कई आंगनबाड़ी केंद्रों को नगर निगम स्कूलों में स्थानांतरित किया गया है, ताकि ज़्यादा बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके. वहीं, कामकाजी माताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पालना केंद्र भी स्थापित किए गए हैं.''

'मन की बात' कार्यक्रम में लोगों की बढ़ी भागीदारी

बता दें कि हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाला ‘मन की बात’ इस बार भी लोगों को जोड़ने में सफल रहा. कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अशोक गोयल भी शामिल हुए और उन्होंने जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं और क्षेत्रीय विकास गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी. वहीं, सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और ज्यादा सक्रिय और संवादात्मक बना दिया.