महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने 30 नवंबर को अस्पताल में सलाइन लेते हुए भी महायुति कैंपेन के तहत येवला के नागरिकों से ऑनलाइन जुड़कर बातचीत की. यह संबोधन करीब चुनाव अभियान के महत्वपूर्ण चरण में हुआ, जहां भुजबल ने शारीरिक रूप से उपस्थित न होने के बावजूद लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया.

इस वर्चुअल संवाद का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि चुनावी माहौल में यह असामान्य लेकिन बेहद भावनात्मक जुड़ाव का उदाहरण बना. भुजबल ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि वे चाहते थे कि इस चुनाव में सीधे मैदान में उतरें, लेकिन हाल ही में हुई सर्जरी के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका.

उन्होंने जनसमर्थन के अभाव में नहीं बल्कि स्वास्थ्य स्थितियों के कारण ऑन-ग्राउंड उपस्थिति से दूरी बनाए रखने की मजबूरी बताई. अस्पताल के बेड से संदेश भेजते हुए भी उनका राजनीतिक उत्साह और जनता के प्रति जुड़ाव स्पष्ट दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस माध्यम से दिल की बात साझा कर रहे हैं.

नुकतीच शस्त्रक्रिया झालेली असल्याने इच्छा असूनही आज येवल्यामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकलो नाही. पण मी नेहमी येवलेकरांच्या सोबतच आहे.



येवलेकरांनी २००४ मध्ये मला पहिल्यांदा संधी दिली आणि मी त्या संधीचं सोनं करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. आजवर हजारो कोटींची कामे घडवून आणत… pic.twitter.com/PFuFwWhU71 — Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) November 30, 2025

येवला के विकास पर जोर

भुजबल ने अपने संबोधन में कहा कि "हमारा येवला ऐतिहासिक पहचान वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन कभी सूखे की मार से जूझता था". उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि वर्ष 2004 में जब उन्हें सेवा का अवसर मिला, तब से गांव की तस्वीर बदलने के प्रयासों ने गति पकड़ी. उन्होंने दावा किया कि सड़क, सिंचाई, पीने के पानी और कृषि सुधार जैसे विकास कार्यों से आज येवला एक बदली हुई पहचान रखता है. भुजबल ने कहा कि ये विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जनता के मजबूत समर्थन और निरंतर भरोसे का नतीजा है. उन्होंने दोहराया कि यह यात्रा सभी नागरिकों के सामूहिक सहयोग से ही संभव हो पाई है.

उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील

अपने भावनात्मक संदेश के अंत में छगन भुजबल ने कहा कि वे भले ही इस चुनाव में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन जनता के बीच उनका विश्वास और नातेदारी हमेशा की तरह कायम है. उन्होंने लोगों से विनम्र अपील की कि जैसे उन्होंने वर्षों से उन्हें प्यार और भरोसा दिया है, वैसे ही महायुति के उम्मीदवारों को भी उसी समर्थन से नवाजें. भुजबल ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव नहीं बल्कि येवला के लिए निरंतर प्रगति और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता इस बार भी विकास को प्राथमिकता देगी और क्षेत्र की उन्नति में योगदान जारी रखेगी.