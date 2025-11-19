दिल्ली के पश्चिम विहार की बदलेगी तस्वीर, CM रेखा गुप्ता ने 500 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी

दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र की तस्वीर अब बदलने वाली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शकूर बस्ती विधानसभा के पश्चिम विहार वार्ड में कुल 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी. क्षेत्र में किए गए विस्तृत निरीक्षण दौरे के दौरान लिए गए इन फैसलों पर चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया.

सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा मंजूर की गई इन परियोजनाओं से पश्चिम विहार के कई इलाको की तस्वीर अब बदल जाएगी. इन परियोजनाओं में जलभराव की समस्या को दूर करने के भी प्रयास किए जाएगे. जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

सीएम ने किया 5 प्रमुख स्थलों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पश्चिम विहार इलाके का विस्तृत दौरा किया, जिसमें कुल 5 प्रमुख स्थलों का निरीक्षण शामिल था. यह दौरा आरबीआई एन्क्लेव से शुरू होकर वाइट हाउस, साहिबो नदी, बीजी-8 मार्केट और अंत में बीजी-6 ब्लॉक मार्केट तक पहुंचा. इस मौके पर सांसद प्रवीन खंडेलवाल, जिलाध्यक्ष अजय खटाना, विधायक करनैल सिंह और पार्षद विनीत वोहरा भी मौजूद रहे.

परियोजनाओं से बदलेगा वार्ड का स्वरूप- प्रवीण खंडेलवाल

इस दौरान सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं पश्चिम विहार को आधुनिक और सुगठित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं. उन्होंने बताया कि 500 करोड़ की इन परियोजनाओं से साहिबो नदी का पुनरुद्धार कर जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

वहीं, सड़क मरम्मत, दीवारों और हरित क्षेत्र के विकास से नागरिकों को बेहतर शहरी वातावरण मिलेगा और जल निकासी एवं स्वच्छता ढांचे में सुधार से क्षेत्र में स्वास्थ्य और सफाई के स्तर में वृद्धि होगी. जबकि लंबे समय में संपत्ति मूल्यों में बढ़ोतरी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय लेने की शैली क्षेत्रवासियों के भविष्य को बेहतर बनाएगी.

सीएम के इस फैसले से लोगों में जगी उम्मीदें

सीएम की इन घोषणाओं से लोगों में उम्मीद जगी है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि असली राहत तभी मिलेगी जब कार्य जमीन पर दिखने लगेंगे. पश्चिम विहार वार्ड के सोनिया कैंप में रहने वाले संतोष यादव ने ABP Live से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में कई बुनियादी समस्याएं लंबे समय से जस की तस हैं.

संतोष यादव के मुताबिक, वार्ड के अधिकतर पार्क बदहाल हैं. स्ट्रीट लाइटें महीनों से बंद पड़ी हैं और नालियों की सफाई न होने से जाम की समस्या बनी रहती है. उनका कहना है ऐलान तो हो गया, लेकिन अब देखना यह है कि काम कब शुरू होता है. यहां मुश्किलें बहुत हैं और लोगों को तब तक खुशी महसूस नहीं होगी जब तक जमीनी स्तर पर काम दिखने नही लगेगा.

पश्चिम विहार वार्ड स्थित मीरा बाग के राहुल ने कहा की पिछले सरकार की अपेक्षा मौजूदा सरकार बेहतर कार्य कर रही है. सड़क, नाला और पार्कों की रख रखाव में सुधार के साथ साथ साफ सफाई भी पहले की अपेक्षा बेहतर हो गयी है. लगातार मौजदा सरकार जमीनी स्तर पर कार्य करते दिख रही है.