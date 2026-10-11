अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष की रिहाई पर CJP का पहला बयान, जानें क्या कहा

दिल्ली में करोच जनता पार्टी (CJP) नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रविवार को कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन तीनों को रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद सीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका का कहना है कि आज दोपहर दो बजे हम प्रेस कांफ्रेंस करेंगे. उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी.

वहीं सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"ज्ञानेश कुमार गद्दार है, इस्तीफा तो उसे देना होगा. ऐसे गद्दारों को हटवाने के लिए जीवनभर जेल रहना भी मंजूर है."

CJP के तीनों नेताओं को शनिवार को मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट में फ्लाईट में ही गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद अब उन्हें रिहा कर दिया गया है. माना जा रहा है कि CJP पार्टी और अपने आंदोलन की नई रणनीति पर विचार करेगा.

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तीनों जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे

यहां बता दें कि शनिवार को CJP के साथ ही कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था. तीनों सुबह जैसे ही फ्लाईट से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाईट के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था. जिसका तीनों ने विरोध भी किया था. पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी को जंतर-मंतर पर नहीं जाने दिया था. पूरे दिन दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था.

आज हो सकता है बड़े आंदोलन का ऐलान

CJP नेताओं के रिहा होने के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार के ऊपर दबाब बनाने के लिए एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है. जिसमें कई और संगठन भी उतर सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को हजारों लोगों को डिटेन किया था. युवाओं और छात्रों में खासा आक्रोश देखने को मिला था. जिसके चलते पुलिस को कई जगह बल भी प्रयोग करना पड़ा.

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, विपक्षी इंडिया गठबंधन भी सरकार पर दबाब बना रहा है. सोमवार को इंडिया गठबंधन ने भी सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है और विपक्षी सांसद CJI से भी मुलाकात करेंगे.

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