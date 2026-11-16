छठ महापर्व पर दिल्ली के बाजारों में छाई खुशियां, 12 हजार करोड़ का हुआ कारोबार

छठ महापर्व की रौनक अब केवल घाटों और बाजारों तक सीमित नहीं है. आस्था के इस बड़े पर्व ने देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दी है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के आंकलन के मुताबिक, इस साल देशभर में छठ पूजा के अवसर पर 65,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है. करीब 11 करोड़ लोग इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं. इस कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार, दिल्ली और झारखंड में रहने की संभावना है.

कैट के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में करीब 20,000 करोड़ रुपये, दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपये और झारखंड में लगभग 7,000 करोड़ रुपये का व्यापार होने का अनुमान है. वहीं, देश के बाकी राज्यों में छठ से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का कारोबार करीब 26,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

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बिहार-झारखंड के साथ दिल्ली भी बड़ा व्यापारिक केंद्र

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल के मुताबिक, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश छठ महापर्व के प्रमुख केंद्र हैं. इन राज्यों में बड़े पैमाने पर घाटों का निर्माण, श्रद्धालुओं की भागीदारी और पूजा से जुड़ी खरीदारी बाजारों में कारोबार बढ़ाती है.

दिल्ली-एनसीआर भी इस मामले में पीछे नहीं है. यहां पूर्वांचल की बड़ी आबादी के चलते छठ पूजा से संबंधित सामान और सेवाओं की मांग काफी बढ़ जाती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी समुदाय भी इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं.

कैट का यह आंकलन उसकी 'सनातन अर्थव्यवस्था' से जुड़ी विशेष अध्ययन परियोजना का हिस्सा है. इसके तहत त्योहारों और विवाह समारोहों के दौरान होने वाले खर्च तथा व्यापारिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है.

बांस की टोकरी से लेकर फल-सब्जियों तक, हर बाजार में बढ़ी मांग

छठ पूजा का सीधा फायदा उन लोगों को मिलता है, जिनका कारोबार पारंपरिक उत्पादों और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है. पूजा में इस्तेमाल होने वाले बांस के सूप, दउरा, डलिया और टोकरियों की मांग बढ़ने से बांस शिल्प से जुड़े कारीगरों और उनके परिवारों को रोजगार मिलता है. कृषि क्षेत्र में भी इस पर्व का बड़ा योगदान है. केला, नारियल, गन्ना, मौसमी फल और सब्जियों की खरीदारी से किसानों और थोक कारोबारियों को अतिरिक्त बाजार मिलता है. वहीं, ठेकुआ बनाने के लिए गुड़, चावल, गेहूं का आटा, घी और दूध जैसे सामानों की मांग बढ़ती है. पारंपरिक मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बिक्री भी इस दौरान तेज रहती है.

कुम्हारों और महिला उद्यमियों को भी मिलता है कारोबार

छठ के दौरान मिट्टी के दीये, पारंपरिक चूल्हे, कलश, मिट्टी के बर्तन और पत्तल की खरीदारी बढ़ती है. इससे कुम्हारों और छोटे कुटीर उद्योगों को कमाई का अवसर मिलता है. इसके साथ ही साड़ियों, पारंपरिक कपड़ों, फूल-मालाओं, अगरबत्ती, कपूर, पूजा सामग्री और सजावटी सामान की बिक्री भी स्थानीय बाजारों में तेजी लाती है. इस पूरे कारोबार में छोटे दुकानदारों, महिला उद्यमियों, पारंपरिक कारीगरों और स्थानीय उत्पादकों की अहम भूमिका रहती है.

घाटों की व्यवस्था से परिवहन और सेवा क्षेत्र को भी फायदा

छठ पूजा का आर्थिक असर सिर्फ खरीदारी तक नहीं रहता. नदियों और तालाबों के किनारे बनाए जाने वाले घाटों के अलावा कई जगह अस्थायी घाट भी तैयार किए जाते हैं. इनके आयोजन से टेंट, लाइटिंग, परिवहन, खानपान और सुरक्षा जैसी सेवाओं की मांग बढ़ती है.

राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की ओर से घाटों की सफाई, रोशनी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर किया जाने वाला खर्च भी स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ-साथ आर्थिक विकास का भी मजबूत माध्यम है. उनके मुताबिक, यह पर्व किसानों, व्यापारियों, कारीगरों, महिला उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को एक-दूसरे से जोड़ता है. खंडेलवाल ने कहा कि जब लोग स्थानीय कारीगरों से बांस की टोकरी, कुम्हारों से मिट्टी के दीये और किसानों से फल खरीदते हैं, तो इसका सीधा लाभ देश के उत्पादकों को मिलता है. उन्होंने छठ को प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए कहा कि अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भारतीय सभ्यता में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाती है.

बांस, मिट्टी, पत्तों और दूसरे प्राकृतिक उत्पादों के इस्तेमाल के कारण यह पर्व पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को भी प्रोत्साहित करता है. खंडेलवाल के अनुसार, भारतीय त्योहार केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं हैं, बल्कि रोजगार, स्थानीय उद्यमिता और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े केंद्र हैं. उनके मुताबिक, देश की सांस्कृतिक विरासत विकसित भारत के निर्माण का एक मजबूत आधार है.

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