दिल्ली में मोदी सरकार से हाल ही में GST में दी गई राहत को लेकर देशभर में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. इस फैसले ने आम व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं. कारोबारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से व्यापार को गति मिलेगी, महंगाई पर नियंत्रण रहेगा और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.

इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता, मोर्चा अध्यक्ष अनीश अब्बासी के नेतृत्व में जामा मस्जिद क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दुकानदारों, ग्राहकों और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनकी राय जानी, तो स्थानीय लोगों ने GST में राहत देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम आम जनता के हित में है और निश्चित रूप से इसका फायदा हर व्यक्ति को मिलेगा.

छोटे दुकानदारों और मध्यमवर्गीय परिवारों को फायदा

व्यापारियों और ग्राहकों का कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों, रोजमर्रा के सामान खरीदने वालों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा. मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र पर चलकर हर वर्ग की फिक्र करती है, बस ये समझ का फेर है.

इस दौरान इस अभियान में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी कारी मोहम्मद हारून, दिल्ली प्रदेश सह कार्यालय प्रभारी अमित गुप्ता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा सहित मुस्लिम समाज के अनेकों गणमान्य लोग और मोर्चे के कार्यकर्ता मौजूद रहे.

अनीश अब्बासी ने प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना की

इस मौके पर अनीश अब्बासी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब, व्यापारी और आम नागरिक की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं. GST में दी गई राहत इसका ताजा उदाहरण है.

बता दें, देशभर में सोमवार (22 सितंबर) से देशभर में GSTकी नई दरें लागू हो गई हैं. आम जनता को इस बदलाव का सीधा लाभ मिल सके, इसके लिए व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने राजधानी दिल्ली से जागरूकता अभियान की शुरुआत की.