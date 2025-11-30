हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराजनीति छोड़कर खुश हैं अवध ओझा? कहा- 'अब मन का बोल सकता हूं'

राजनीति छोड़कर खुश हैं अवध ओझा? कहा- 'अब मन का बोल सकता हूं'

Avadh Ojha News: राजनीति छोड़ने के बाद अवध ओझा ने कहा कि वह पहले से ज्यादा खुश हैं क्योंकि मन की बात खुलकर बोल सकते हैं. पार्टी लाइन की बंदिशों से परेशान ओझा दोबारा शिक्षण में लौटने को सही बताया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 30 Nov 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल हुए मशहूर शिक्षक अवध ओझा अब पूरी तरह राजनीति से दूर हो चुके हैं. अपनी छोटी-सी राजनीतिक पारी के बाद ही उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी. अब एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस फैसले को जीवन का सबसे अच्छा निर्णय बताया है. उनका कहना है कि राजनीति छोड़ने के बाद वह पहले से ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब मन की बात कहने की पूरी आजादी है.

खुलकर नहीं रख पा रहे थे अपनी बात

अवध ओझा ने साफ कहा कि राजनीति में रहते हुए उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वह खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे थे. उन्होंने बताया कि पार्टी लाइन की वजह से हर बयान सोच-समझकर देना पड़ता था, जबकि वह स्वभाव से बेहद साफगोई रखने वाले व्यक्ति हैं.

उन्होंने कहा, "पहली बात तो बोलना बंद हो गया था. पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते. हम बोलेंगे नहीं तो मर जाएंगे. अब मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं. आज मुझे यह नहीं है कि कोई फोन करके कहेगा कि क्या बोलना है. अब तो वही बोलेंगे जो हमारा मन कहेगा."

अवध ओझा का इशारा उस इंटरव्यू की ओर भी था, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीच में दखल देकर बातचीत को रुकवा दिया था. उस समय उन्होंने मजबूरी में कहा था कि पार्टी लाइन वही तय करेगी और वह उसी के मुताबिक बोलेंगे.

'राजनीति का रास्ता सही नहीं'

अवध ओझा ने बताया कि चुनाव लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति उनके लिए सही रास्ता नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी दूसरी पार्टी, खासकर भाजपा में शामिल होने की चर्चा को पूरी तरह खारिज करते हैं. उन्होंने कहा कि भैया मैं राजनीति ही नहीं करूंगा. दूर रहूंगा, बहुत खुश हूं.

ओझा ने कहा कि अब वह कोचिंग और पढ़ाने के काम में लौट आए हैं, और यह वही दुनिया है जिसमें वह खुद को सबसे सहज महसूस करते हैं.

उन्होंने उस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा, 'अच्छा बताओ, वह इंटरव्यू कितना अच्छा चल रहा था. भगवान बचाए राजनीति से दादा.' उन्होंने बताया कि उनके कई विचार ऐसे थे जिन पर वह खुलकर बोलना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा नहीं कर पाए.

AAP में शामिल होकर पटपड़गंज से लड़ा था चुनाव

अवध ओझा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की छोड़ी हुई सीट पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे. लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. चुनाव के बाद से ही वह पार्टी की गतिविधियों से दूर दिखने लगे थे और फिर उन्होंने पिछले दिनों राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी.

ओझा ने बताया कि चुनाव लड़ना एक सपना था, इसी उत्कंठा में वह राजनीति में आए थे. लेकिन अब वह मानते हैं कि राजनीति उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं है, और अपने पुराने पेशे शिक्षण में लौटकर वह ज्यादा खुश हैं.

और पढ़ें
Published at : 30 Nov 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
AAP Avadh Ojha DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
Hockey
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
Advertisement

वीडियोज

SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
Hockey
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
महाराष्ट्र: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget