MCD उपचुनाव: 12 वार्डों में मतदान जारी, 51 उम्मीदवार, 143 केंद्र और 580 बूथ, ऐसी है तैयारी

दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रारंभ हो गया. मतदान शाम पांच बजकर 30 मिनट तक होगा. इस उपचुनाव को वर्ष की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बड़ी जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी के मतदाताओं के मूड को परखने के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए 143 मतदान केंद्रों पर कुल 580 बूथ स्थापित किए हैं. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के 2,320 कर्मी, 580 होमगार्ड और 2,265 अन्य कर्मचारी तैनान किए गए हैं साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 13 कंपनी भी तैनात की गई हैं.

एमसीडी उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. बीजेपी ने आठ महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है, इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने छह और कांग्रेस ने पांच महिला उम्मीदवार उतारी हैं. विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीट जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है और आप को सत्ता से बेदखल किया.