'इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति...', राम मंदिर दान विवाद पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान

राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (23 जून) को कई बड़े आरोप लगाए हैं. साथ ही केजरीवाल ने घटना को लेकर ट्रस्ट के संचालक को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "राम मंदिर से अरबों रुपये का चढ़ावा चोरी हो गया है. बताया जा रहा है कि अकेले करीब 200 करोड़ रुपये कैश चोरी हुआ है, साथ ही गहनों से भरे कई बक्से भी चोरी हो गए हैं. जैसे-जैसे यह खबर फैल रही है इससे हर हर राम भक्त बेहद दुखी है. मैंने कई लोगों से बात की है. उनके मन में इस घटना को लेकर कई सवाल हैं.

अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए कई सवाल

अरविंद केजरीवाल ने घटना को सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा, "इस मंदिर को ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था. इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति चंपत राय है जो जनरल सेक्रेटरी है और वही सर्वे-सर्वा है. उन्होंने आगे कहा, "पूरा मैनेजमेंट चंपत राय के हाथ में है. वही मंदिर चलाता है. सबसे ज्यादा आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं.

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अरविंद केजरीवाल ने पूछा, "कौन है चंपत राय और कहां से आया है. यह क्या चीज है यह न कोई संत है, न कोई महात्मा है." उन्होंने कहा कि कौन है यह किसका आदमी है. इसको लेकर बड़े-बड़े नाम लिए जा रहे हैं. केजरीवाल ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई उसके बावजूद अभी तक मंदिर चंपत राय के ही हाथ में है. उसको अभी तक हटाया नहीं गया है. अभी तक मंदिर वही चला रहा है.

आखिर उसे कौन बचा रहा है- अरविंद केजरीवाल

उन्होंने आगे कहा, "चंपत राय को क्या सारे सबूत खत्म करने के लिए टाइम दिया जा रहा है. क्या उसे सारे गवाहों को पलटाने के लिए समय दिया जा रहा है." उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, "आखिर उसे कौन बचा रहा है. जनता यह सवाल जानना चाह रही है."

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