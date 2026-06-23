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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति...', राम मंदिर दान विवाद पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान

'इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति...', राम मंदिर दान विवाद पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान

Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी को लेकर कई सवाल खड़े किए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 23 Jun 2026 01:32 PM (IST)
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राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (23 जून) को कई बड़े आरोप लगाए हैं. साथ ही केजरीवाल ने घटना को लेकर ट्रस्ट के संचालक को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. 

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "राम मंदिर से अरबों रुपये का चढ़ावा चोरी हो गया है. बताया जा रहा है कि अकेले करीब 200 करोड़ रुपये कैश चोरी हुआ है, साथ ही गहनों से भरे कई बक्से भी चोरी हो गए हैं. जैसे-जैसे यह खबर फैल रही है इससे हर हर राम भक्त बेहद दुखी है. मैंने कई लोगों से बात की है. उनके मन में इस घटना को लेकर कई सवाल हैं. 

अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए कई सवाल

अरविंद केजरीवाल ने घटना को सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा, "इस मंदिर को ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था. इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति चंपत राय है जो जनरल सेक्रेटरी है और वही सर्वे-सर्वा है. उन्होंने आगे कहा, "पूरा मैनेजमेंट चंपत राय के हाथ में है. वही मंदिर चलाता है. सबसे ज्यादा आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं. 

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अरविंद केजरीवाल ने पूछा, "कौन है चंपत राय और कहां से आया है. यह क्या चीज है यह न कोई संत है, न कोई महात्मा है." उन्होंने कहा कि कौन है यह किसका आदमी है. इसको लेकर बड़े-बड़े नाम लिए जा रहे हैं. केजरीवाल ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई उसके बावजूद अभी तक मंदिर चंपत राय के ही हाथ में है. उसको अभी तक हटाया नहीं गया है. अभी तक मंदिर वही चला रहा है.

आखिर उसे कौन बचा रहा है- अरविंद केजरीवाल

उन्होंने आगे कहा, "चंपत राय को क्या सारे सबूत खत्म करने के लिए टाइम दिया जा रहा है. क्या उसे सारे गवाहों को पलटाने के लिए समय दिया जा रहा है." उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, "आखिर उसे कौन बचा रहा है. जनता यह सवाल जानना चाह रही है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
UP NEWS ARVIND KEJRIWAL RAM MANDIR DELHI NEWS Ayodhya NEWS
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