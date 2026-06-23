दिल्ली: सोशल मीडिया से हुई पहचान बनी मुसीबत, महिला ने लगाया रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप

दिल्ली के बुराड़ी इलाके से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए एक शख्स पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. खुद को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बताने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने रील शूट का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया.

महिला का आरोप है कि बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया और उस पर तथा उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया. मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भरोसा जीतने के बाद शोषण का आरोप

महिला की शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने अपना नाम सन्नी बताया था. आरोप है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर महिला का विश्वास हासिल किया और बाद में रील शूट करने के बहाने उसे बुराड़ी स्थित एक होटल में बुलाया. पीड़िता का दावा है कि वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

आपत्तिजनक सामग्री वायरल करने की धमकी

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो का हवाला देकर उसे डराया-धमकाया. पीड़िता का कहना है कि इसी दबाव का फायदा उठाकर आरोपी ने कई बार उसका यौन शोषण किया. महिला ने आरोप लगाया है कि लंबे समय तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा.

पीड़िता के मुताबिक बाद में उसे जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति ने खुद को सन्नी बताया था उसका वास्तविक नाम शाकिब जरदारी है और वह उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है. महिला का कहना है कि इसके बाद उसने आरोपी से संपर्क समाप्त कर दिया. हालांकि शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी के भाई अफरोज और जीजा उस्मान ने भी उसे धमकाना शुरू कर दिया.

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मदरसे में बुलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उसे बुराड़ी स्थित एक मदरसे में बुलाया गया था. आरोप है कि वहां उस पर और उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के बदले आर्थिक प्रलोभन देने की बात कही गई थी.

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने कथित दबाव का विरोध किया तो आरोपी पक्ष ने उसके पति को आपत्तिजनक सामग्री भेज दी. महिला का कहना है कि इसके बाद उसके वैवाहिक जीवन में गंभीर विवाद पैदा हो गया और परिस्थितियां ऐसी बनीं कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा.

महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

मामले को लेकर महिला ने पहले पुलिस मुख्यालय में शिकायत दी थी. इसके बाद बुराड़ी थाने में केस दर्ज किया गया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया है और मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है.

अभी कोई गिरफ्तारी नहीं

डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है. फिलहाल इस केस में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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