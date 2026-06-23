हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत, घने बादल छाए रहने की संभावना

दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत, घने बादल छाए रहने की संभावना

Delhi-NCR Weather Today: आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर हल्की बारिश तथा तेज हवाएं भी चलेंगी. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 23 Jun 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में मौसम (Delhi NCR Weather) का मिजाज बदलने वाला है. दिल्लीवासियों को फिलहाल भयंकर गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है.मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक पूरे हफ्ते मौसम में लगातार बदलाव देखने मिलने वाला है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर हल्की बारिश तथा तेज हवाएं भी चलेंगी. 

राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग द्वारा जारी सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 22 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया था. इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई थी.

दिल्ली-NCR में आज का मौसम 

दिल्ली-एनसीआर में (23 जून) को मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मंगलवार के लिए भी मौसम विभाग द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. सुबह के समय मौसम गर्म रहेगा. हलांकि दोपहर बाद मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है. वहीं मौसम में 37 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. साथ ही 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है. फिलहाल लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है.

सोमवार (22 जून) को कैसा रहा मौसम?

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से मामूली कम है. मौसम विभाग के मुताबिक शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिन की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है.दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों में 'रिज' क्षेत्र सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हालांकि यह सामान्य से 1.5 डिग्री कम था.

अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'

वहीं, आयानगर में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड और पालम में क्रमशः 38.8 डिग्री सेल्सियस और 38.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इससे पहले दिन के दौरान, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में यह 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड, रिज और आयानगर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.6 डिग्री सेल्सियस, 24.6 डिग्री सेल्सियस और 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली-एनसीआर एयर पॉल्यूशन अपडेट

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. इस दौरान 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 228 रहा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 127 दर्ज किया गया था, जो धूल भरी आंधी के कारण आज शाम चार बजे तेजी से बिगड़कर 228 पर पहुंच गया.

'बुलडोजर में व्यस्त है डबल इंजन सरकार...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर भड़के AAP नेता संजय सिंह

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Delhi NCR Weather DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत, घने बादल छाए रहने की संभावना
दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत, घने बादल छाए रहने की संभावना
दिल्ली NCR
'बुलडोजर में व्यस्त है डबल इंजन सरकार...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर भड़के AAP नेता संजय सिंह
'बुलडोजर में व्यस्त है डबल इंजन सरकार...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर भड़के AAP नेता संजय सिंह
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'
रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा का तंज- 'जुमे की नमाज के बाद...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्लीवासियों को आज मिल सकती है गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के संकेत
दिल्लीवासियों को आज मिल सकती है गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के संकेत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
महाराष्ट्र
Mumbai Weather: मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट
मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट
इंडिया
दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर डाली ये बड़ी डिमांड, इस बात के लिए कहा थैंक्यू
दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर डाली ये बड़ी डिमांड, इस बात के लिए कहा थैंक्यू
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, लाखों में सिमटी 'पेद्दी', जानेंं- 'मां इंति बंगाराम' सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?
मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, जानेंं- मां इंति बंगाराम सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?
स्पोर्ट्स
Rohit Sharma Vaibhav Sooryavanshi: 'रोहित शर्मा-वैभव सूर्यवंशी का एक ही डेब्यू ग्राउंड', 19 साल बाद भारतीय क्रिकेट में आने वाला है फिर खास पल
'रोहित शर्मा-वैभव सूर्यवंशी का एक ही डेब्यू ग्राउंड', 19 साल बाद भारतीय क्रिकेट में आने वाला है फिर खास पल
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ट्रेंडिंग
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget