दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत, घने बादल छाए रहने की संभावना

दिल्ली-एनसीआर में मौसम (Delhi NCR Weather) का मिजाज बदलने वाला है. दिल्लीवासियों को फिलहाल भयंकर गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है.मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक पूरे हफ्ते मौसम में लगातार बदलाव देखने मिलने वाला है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर हल्की बारिश तथा तेज हवाएं भी चलेंगी.

राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग द्वारा जारी सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 22 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया था. इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई थी.

दिल्ली-NCR में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में (23 जून) को मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मंगलवार के लिए भी मौसम विभाग द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. सुबह के समय मौसम गर्म रहेगा. हलांकि दोपहर बाद मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है. वहीं मौसम में 37 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. साथ ही 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है. फिलहाल लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है.

सोमवार (22 जून) को कैसा रहा मौसम?

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से मामूली कम है. मौसम विभाग के मुताबिक शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिन की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है.दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों में 'रिज' क्षेत्र सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हालांकि यह सामान्य से 1.5 डिग्री कम था.

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वहीं, आयानगर में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड और पालम में क्रमशः 38.8 डिग्री सेल्सियस और 38.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इससे पहले दिन के दौरान, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में यह 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड, रिज और आयानगर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.6 डिग्री सेल्सियस, 24.6 डिग्री सेल्सियस और 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली-एनसीआर एयर पॉल्यूशन अपडेट

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. इस दौरान 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 228 रहा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 127 दर्ज किया गया था, जो धूल भरी आंधी के कारण आज शाम चार बजे तेजी से बिगड़कर 228 पर पहुंच गया.

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