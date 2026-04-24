IRS अफसर की बेटी हत्याकांड: आरोपी राहुल का बर्ताव देखकर चौंक गई पुलिस, अब कराएगी दिमाग की जांच
Delhi Rape and Murder Case: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी हत्याकांड के आरोपी राहुल मीणा का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाएगा. पुलिस उसकी दिमागी हालत समझने की कोशिश करेगी.
दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के सनसनीखेज मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है. पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आरोपी राहुल मीणा का साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी में है ताकि उसकी मानसिक स्थिति, व्यवहार और हत्या के पीछे की असली वजह को समझा जा सके.
सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने जिस तरह का बर्ताव किया, उसने जांच टीम को चौंका दिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी बेहद शांत नजर आया और उसके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा भी नहीं दिखा. इसी वजह से अब पुलिस विशेषज्ञों की मदद लेने जा रही है.
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आरोपी राहुल के सोचने के तरीके का आकलन
जानकारी के मुताबिक, इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में आरोपी के गुस्से का स्तर, भावनात्मक प्रतिक्रिया, सोचने का तरीका और अपराधी प्रवृत्ति जैसी चीजों का आकलन किया जाएगा. साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कहीं उसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे लक्षण तो नहीं हैं.
पहले से प्लान किया था या गुस्से में मार दिया?
पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या पहले से प्लान की गई थी या फिर अचानक गुस्से में वारदात को अंजाम दिया गया. माना जा रहा है कि आरोपी की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग से केस की कई अहम कड़ियां जुड़ सकती हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है. आरोपी राहुल मीणा 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है. पुलिस तमाम एंगल से केस की जांच कर रही है.
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Source: IOCL