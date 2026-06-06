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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पर हुई FIR? अब दिल्ली पुलिस का आया बयान

जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पर हुई FIR? अब दिल्ली पुलिस का आया बयान

Cockroach Janta Party Protest: पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पुलिस ने आम लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Jun 2026 08:48 PM (IST)
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सोशल मीडिया और कुछ समाचार रिपोर्टों में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर (FIR) दर्ज किए जाने का दावा किया जा रहा है. अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें इन दावों को पूरी तरह से खारिज और गलत बताया गया है.

दिल्ली पुलिस ने किया साफ, नहीं दर्ज हुई कोई FIR

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक हैं.

अफवाहों से बचने की सलाह

पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों और सोशल मीडिया यूजर्स से सख्त अपील की है कि वे इस तरह की किसी भी असत्यापित (Unverified) जानकारी या अफवाहों पर न तो विश्वास करें और न ही इन्हें आगे शेयर (Circulate) करें.

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भ्रामक खबरों से समाज में अनावश्यक भ्रम और तनाव पैदा होता है, इसलिए किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक अपडेट्स और बयानों पर ही भरोसा करें.

About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 06 Jun 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Protest DELHI NEWS DELHI POLICE
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