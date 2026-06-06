जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पर हुई FIR? अब दिल्ली पुलिस का आया बयान
Cockroach Janta Party Protest: पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पुलिस ने आम लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है.
सोशल मीडिया और कुछ समाचार रिपोर्टों में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर (FIR) दर्ज किए जाने का दावा किया जा रहा है. अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें इन दावों को पूरी तरह से खारिज और गलत बताया गया है.
दिल्ली पुलिस ने किया साफ, नहीं दर्ज हुई कोई FIR
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक हैं.
Certain social media posts and news reports are claiming that Delhi Police has registered an FIR against the protesters at Jantar Mantar.— Delhi Police (@DelhiPolice) June 6, 2026
It is clarified that no such FIR has been registered .
Citizens are advised not to believe or circulate unverified information. Please rely…
अफवाहों से बचने की सलाह
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों और सोशल मीडिया यूजर्स से सख्त अपील की है कि वे इस तरह की किसी भी असत्यापित (Unverified) जानकारी या अफवाहों पर न तो विश्वास करें और न ही इन्हें आगे शेयर (Circulate) करें.
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भ्रामक खबरों से समाज में अनावश्यक भ्रम और तनाव पैदा होता है, इसलिए किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक अपडेट्स और बयानों पर ही भरोसा करें.