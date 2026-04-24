दिल्ली: आरोपी राहुल ने खोला राज, IRS अफसर की बेटी की हत्या के बाद चुराई कैश और ज्वेलरी बरामद

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअमर कॉलोनी मर्डर केस: आरोपी राहुल ने खोला राज, IRS अफसर की बेटी की हत्या के बाद चुराई कैश और ज्वेलरी बरामद

अमर कॉलोनी मर्डर केस: आरोपी राहुल ने खोला राज, IRS अफसर की बेटी की हत्या के बाद चुराई कैश और ज्वेलरी बरामद

Amar Colony Murder Case: IRS अफसर की बेटी की हत्या का आरोपी राहुल कई राज खोल रहा है. उसकी निशानदेही पर एक लाख रुपये कैश और जेवरात बरामद किए गए हैं, जो उसी के होटल से मिले.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 Apr 2026 09:16 AM (IST)
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दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना इलाके में UPSC की तैयारी करने वाली, IRS अफसर की बेटी के हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आरोपी राहुल की निशानदेही पर एक लाख रुपये से ज्यादा कैश और हत्या के बाद लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली गई है.

पुलिस के मुताबिक, ये बरामदगी द्वारका के उसी होटल से हुई है जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी राहुल को साथ लेकर उसी होटल में सीन रीक्रिएशन भी किया था. पूछताछ में आरोपी अब तक रेप की दो वारदातें कबूल कर चुका है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. इसके अलावा, पुलिस ने उन लोगों की भी पहचान कर ली है जिनसे आरोपी ने कर्ज लिया हुआ था.

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Published at : 24 Apr 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Amar Colony Murder Case
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