दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवेश वाही ने सिविक सेंटर पहुंचकर महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. अब तक निगम में नेता सदन की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रवेश वाही ने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी नेतृत्व और पार्षदों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया. उनकी इस भूमिका को बीजेपी के भीतर काफी अहम माना जाता रहा है.

नामांकन में जुटे बड़े चेहरे, शक्ति प्रदर्शन का संकेत

नामांकन के मौके पर मौजूदा महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, नेता सदन एवं स्थायी समिति उम्मीदवार जय भगवान यादव, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, उप महापौर उम्मीदवार मोनिका पंत और राजपाल राणा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यह उपस्थिति बीजेपी की एकजुटता और ताकत का संकेत मानी जा रही है.

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जनसुविधाओं को प्राथमिकता देने का वादा

प्रवेश वाही के उम्मीदवार बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर विकास योजनाओं को और तेजी मिलेगी. निगम और अन्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी फोकस रहेगा. नामांकन के बाद वाही ने केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश बीजेपी और पार्षदों का आभार जताया. उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली की नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी.

बजट योजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी

प्रवेश वाही ने भरोसा दिलाया कि निगम के मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में शामिल जनकल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा. उनका कहना है कि योजनाएं कागज तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि धरातल पर नजर आएंगी.

लंबा अनुभव, मजबूत पकड़

प्रवेश वाही पिछले कई दशकों से निगम की राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें कामकाज की गहरी समझ है. इससे पहले वह 2016-17 में उत्तरी एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं. वाही रोहिणी ई वार्ड (वार्ड नंबर 56) से पार्षद हैं. वर्ष 2007 से अब तक वह तीन बार अलग-अलग वार्डों से पार्षद चुने जा चुके हैं और तीन बार जोन चेयरमैन का पद भी संभाल चुके हैं.

संघ और बीजेपी से पुराना नाता

प्रवेश वाही का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से रहा है और वह 1980 से बीजेपी की गतिविधियों में सक्रिय हैं. उन्होंने 2004 से 2007 तक मंडल अध्यक्ष के रूप में भी संगठन को मजबूत किया. दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक प्रवेश वाही पंजाबी खत्री परिवार से आते हैं. उनका राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव उन्हें मेयर पद की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनाता है.

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