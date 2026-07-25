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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'...तो फिर संभाल नहीं पाओगे', AISA नेताओं के 'लापता' होने के दावे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

'...तो फिर संभाल नहीं पाओगे', AISA नेताओं के 'लापता' होने के दावे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

Bihar Students Potest: दावा है कि ऑल इंडिया एसोसिएशन के दो छात्र नेता दीपांकर मिश्रा और सबा आफरीन को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है. वह दोनों अब तक लापता हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jul 2026 07:55 AM (IST)
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बिहार के पटना में 22 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन हुआ. इसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि ऑल इंडिया एसोसिएशन के दो छात्र नेता दीपांकर मिश्रा और सबा आफरीन को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है. वह दोनों अब तक लापता हैं.

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आ गया है. उन्होंने छात्रों के लापता होने पर कहा, "बिना सरकार के आदेश के इस तरह से छात्र नेता गायब नहीं हो सकते. प्लीज सबा और दीपांकर जहां कहीं भी हो उन्हें तुरंत रिलीज कर दो. अगर रिलीज नहीं करोगे तो यहां से हम बिहार के प्रोटेस्ट का कॉल देंगे फिर आप संभाल नहीं पाओगे.

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जंतर-मंतर पर बैठी आइसा लीडर नेहा ने क्या कहा?

जंतर-मंतर पर कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने वाली आइसा एक्टिविस्ट नेहा ने बताया कि ऑफिस के बाहर से गाड़ी में बैठाते हैं, जिसके बाद उनके पीछे छात्र भागते हैं कि गाड़ी को कहां लेकर जाया जा रहा है. आरोप है कि वह गाड़ी रुकती नहीं है और अभी तक हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साथी कहां हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके की सूचना हम तक नहीं पहुंचा रही है. उन्होंने आगे कहा, "जिस कद्र कायरता दिल्ली की पुलिस दिखाती है अब बिहार पुलिस भी वही करती है.

बिहार बंद से पहले हिरासत में छात्र नेता 

वहीं CPIML लिबरेशन ने कहा, "पेपर लीक और छात्र-युवाओं के दमन के विरोध में होने वाले बिहार बंद (25 जुलाई) से ठीक एक दिन पहले, पटना पुलिस ने AISA के बिहार राज्य सचिव दीपांकर और AISA पटना यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष सबा आफरीन को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी और डराने-धमकाने से आंदोलन को दबाया नहीं जा सकेगा. बिहार न्याय, जवाबदेही और शिक्षा के लिए आवाज उठाएगा. बिहार सरकार, स्थिति को समझें! गिरफ्तारी और धमकियों से न्याय और जवाबदेही की मांग करने वाली आवाजें शांत नहीं होंगी.

छात्र-संगठनों ने किया बिहार बंद का ऐलान

पुलिस के लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध जताते हुए छात्र संगठनों ने शनिवार (25 जुलाई) को बिहार बंद का ऐलान किया है. बिहार में विभिन्न जिलों में हो रहे उम्र प्रदर्शन के बीच 25 जुलाई को छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है. लेफ्ट संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और राष्ट्रीय युवा आंदोलन (आरवाईए) ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Bihar Police CJP DELHI NEWS BIHAR NEWS Abhijeet Dipke CJP Protest
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