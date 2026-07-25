'...तो फिर संभाल नहीं पाओगे', AISA नेताओं के 'लापता' होने के दावे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

बिहार के पटना में 22 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन हुआ. इसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि ऑल इंडिया एसोसिएशन के दो छात्र नेता दीपांकर मिश्रा और सबा आफरीन को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है. वह दोनों अब तक लापता हैं.

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आ गया है. उन्होंने छात्रों के लापता होने पर कहा, "बिना सरकार के आदेश के इस तरह से छात्र नेता गायब नहीं हो सकते. प्लीज सबा और दीपांकर जहां कहीं भी हो उन्हें तुरंत रिलीज कर दो. अगर रिलीज नहीं करोगे तो यहां से हम बिहार के प्रोटेस्ट का कॉल देंगे फिर आप संभाल नहीं पाओगे.

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जंतर-मंतर पर बैठी आइसा लीडर नेहा ने क्या कहा?

जंतर-मंतर पर कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने वाली आइसा एक्टिविस्ट नेहा ने बताया कि ऑफिस के बाहर से गाड़ी में बैठाते हैं, जिसके बाद उनके पीछे छात्र भागते हैं कि गाड़ी को कहां लेकर जाया जा रहा है. आरोप है कि वह गाड़ी रुकती नहीं है और अभी तक हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साथी कहां हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके की सूचना हम तक नहीं पहुंचा रही है. उन्होंने आगे कहा, "जिस कद्र कायरता दिल्ली की पुलिस दिखाती है अब बिहार पुलिस भी वही करती है.

बिहार बंद से पहले हिरासत में छात्र नेता

वहीं CPIML लिबरेशन ने कहा, "पेपर लीक और छात्र-युवाओं के दमन के विरोध में होने वाले बिहार बंद (25 जुलाई) से ठीक एक दिन पहले, पटना पुलिस ने AISA के बिहार राज्य सचिव दीपांकर और AISA पटना यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष सबा आफरीन को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी और डराने-धमकाने से आंदोलन को दबाया नहीं जा सकेगा. बिहार न्याय, जवाबदेही और शिक्षा के लिए आवाज उठाएगा. बिहार सरकार, स्थिति को समझें! गिरफ्तारी और धमकियों से न्याय और जवाबदेही की मांग करने वाली आवाजें शांत नहीं होंगी.

छात्र-संगठनों ने किया बिहार बंद का ऐलान

पुलिस के लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध जताते हुए छात्र संगठनों ने शनिवार (25 जुलाई) को बिहार बंद का ऐलान किया है. बिहार में विभिन्न जिलों में हो रहे उम्र प्रदर्शन के बीच 25 जुलाई को छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है. लेफ्ट संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और राष्ट्रीय युवा आंदोलन (आरवाईए) ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है.

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