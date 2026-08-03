सांसद पप्पू यादव पर हमले के मामले में 4 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, आगे बढ़ी जांच

सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर 2 अगस्त की शाम हुई घटना के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 121(1), 132 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें धारा 221 लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने, धारा 121(1) लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए चोट पहुंचाने, धारा 132 लोक सेवक पर हमला करने और धारा 3(5) सामान्य आशय (Common Intention) से संबंधित है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.