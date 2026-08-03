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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसांसद पप्पू यादव पर हमले के मामले में 4 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, आगे बढ़ी जांच

सांसद पप्पू यादव पर हमले के मामले में 4 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, आगे बढ़ी जांच

पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. पप्पू पर दो लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान हमला कर दिया था.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 03 Aug 2026 12:15 PM (IST)
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सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर 2 अगस्त की शाम हुई घटना के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 121(1), 132 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें धारा 221 लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने, धारा 121(1) लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए चोट पहुंचाने, धारा 132 लोक सेवक पर हमला करने और धारा 3(5) सामान्य आशय (Common Intention) से संबंधित है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Published at : 03 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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