CJP के प्रोटेस्ट में SI ने छोड़ी नौकरी? अब दिल्ली पुलिस का आया बयान, जानें क्या है सच
CJP Protest: एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि उसने सीजेपी के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी दी. अब इस पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है.
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने काफी लोग पहुंच रहे हैं. इससे जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस बीच कई प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुद को दिल्ली पुलिस का जवान बताते हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में नौकरी से इस्तीफे की बात कर रहा है. वहीं इस वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है.
अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्पष्टिकरण देते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा, "सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति खुद को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बता रहा है और दावा कर रहा है कि उसने हाल ही में चल रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया है."
Clarification— Delhi Police (@DelhiPolice) July 24, 2026
A video is being circulated on social media in which an individual claims to be a Delhi Police Sub-Inspector who had recently resigned from service to join the ongoing protest.
The claim is false. Verification of Delhi Police records has found no Sub-Inspector… pic.twitter.com/Y5ch8VuHtT
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ये दावा झूठा है- दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह दावा झूठा है. पुलिस ने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड की जांच करने पर ऐसा कोई सब-इंस्पेक्टर नहीं मिला जिसकी जानकारी वीडियो में बताए गई डिटेल से मेल खाती हो. यह वीडियो झूठा और गुमराह करने वाला है. ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश है. दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसे फर्जी कंटेंट को बनाने, फैलाने या आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
'पुलिस की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें'
पुलिस आखिर में लिखा कि जनता को सलाह दी जाती है कि वे केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और बिना पुष्टि किए दावों को शेयर करने से बचें.
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