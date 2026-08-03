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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'पीएम से पूछना चाहता हूं कि...', पप्पू यादव के मामले पर अरविंद केजरीवाल का सवाल

'पीएम से पूछना चाहता हूं कि...', पप्पू यादव के मामले पर अरविंद केजरीवाल का सवाल

Arvind Kejriwal On Pappu Yadav: पप्पू यादव के प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल के सोमवार (3 अगस्त) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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पप्पू यादव के संसद में प्रदर्शन के बाद राजनीति गरमा गई है. इस बीच पप्पू यादव के प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल के सोमवार (3 अगस्त) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रतिक्रिया दी है. केजरीवाल ने सवाल पूछते हु कहा, "पीएम से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ा चोरी हो गई, भगवान का मुकुट और सारी चीजें चोरी हो गईं, उससे भावना आहत नहीं हुई?" अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ये हिंदूवादी नहीं, हिंदुओं के वोट बटोरने वाली पार्टी है."

महिलाओं को 2500 रुपये देने में कंडीशन लगाए जाने पर केजरीवाल ने कहा, "जितनी कंडीशन लगाई हैं, उससे 1/7 महिलाओं को भी नहीं मिलेगा.तो यह साफ है कि वे इसे सिर्फ भाजपा के लोगों को देना चाहते हैं और बाकी किसी को भी नहीं देना चाहते."

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पीएम आवास की ओर प्रस्थान करूंगा- अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "कुछ दिन पहले हमने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ऑनलाइन याचिका शुरू की थी, और बहुत कम समय में ही लगभग 2,33,238 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए."

उन्होंने बताया, "मंगलवार (4 अगस्त) को दोपहर 12:00 बजे मैं अपने कार्यालय से सौ लोगों के एक समूह के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर प्रस्थान करूंगा. हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह याचिका सौंपना चाहते हैं और इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि इथेनॉल नीति में क्या खामियां हैं."

E-20 पर क्या बोले आप संयोजक?

E-20 को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं. सरकार जबरदस्ती कर रही है. यह सब ट्रंप के दबाव में हो रहा है. ट्रंप अपने देश का एथेनॉल बेचना चाहता है. हमारा टाउनहॉल कार्यक्रम सफल रहा.

लक्ष्मी योजना को लेकर लगाए ये आरोप

उन्होंने पूछा, "आमतौर पर कुछ वर्षों तक रहने जैसी शर्तें लगाई जाती हैं. वे बस इसे देना नहीं चाहते. असल में वे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं. उनके द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार, दिल्ली की एक-दसवीं महिला को भी यह नहीं मिलेगा. पंजाब में हमने कोई शर्त नहीं लगाई. अगर एक घर में चार महिलाएं हैं, तो चारों को यह मिलेगा. हमने अमीर, गरीब, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया."

PM मोदी से माफी मांगने वाली युवती पर क्या कहा?

CJP प्रोटेस्ट का असर ये है कि मोदी जी का डर कम हो गया. किस-किस को मोदी जी जेल में डालेंगे? कई हस्तियां अब वीडियो डालने लगी हैं. वहीं पीएम मोदी से माफी मांगने वाली युवती को लेकर उन्होंने कहा, "रुचिका को बुरी तरह डराया गया. एक तरफ पीएम कहते हैं कि हमने माफ कर दिया, दूसरी तरफ उसे डराकर देश के सामने माफी मंगवाते हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
AAP ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS DELHI- NCR CONGRESS PAPPU YADAV
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