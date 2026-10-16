अभिजीत दीपके की हिरासत पर केजरीवाल बोले, 'जिन्हें भारतीय तिरंगे से...'

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने की अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है. उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया और सवाल किया कि क्या तिरंगा लहराना जुर्म है? केजरीवाल ने कहा कि हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहरायेंगे तो क्या पाकिस्तान में लहरायेंगे? जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जायें.

दिल्ली के पूर्व सीएम ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "अभिजीत की गिरफ्तारी दिखाती है कि PM मोदी जी इनसे कितने डरते हैं." बता दें कि दीपके को पुलिस ने आज (16 अक्टूबर) शाम तब हिरासत में लिया जब वो 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम के लिए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क जाने की कोशिश कर रहे थे. दीपके एनसीपी-एसपी के प्रवक्ता के आवास पर थे. वे जैसे ही वहां से निकले, बाहर खड़ी पुलिस ने उन्हें रोका. पुलिस और दीपके में बहस हुई और पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया.

RSS-BJP को भारत माता की जय के नारे से परहेज- संजय सिंह

वहीं, AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "आरएसएस और बीजेपी को भारत माता की जय के नारे से परहेज है. इन सबको तिरंगे झंडे से परहेज है. 52 साल तक आरएसएस और बीजेपी ने नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया. ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रगान के बारे में लिखा कि यह आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है. ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की कब्र पर जाकर सिर झुकाया."

ब्रिटिश राज की वापसी का उदाहरण PM पेश कर रहे- संजय सिंह

आप सांसद ने आगे कहा, "ब्रिटिश राज की वापसी का उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं. जिस तरह से अभिजीत दीपके और नेहा बोरा और बाकी लोगों को हिरासत में लिया गया है, आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और मोदी जी को बताना चाहती है कि तिरंगे का विरोध करने वाले जब अंग्रेज नहीं बचे, भारत माता की जय का नारा लगाने पर विरोध करने वाले जब अंग्रेजों का राज इस देश में नहीं चला तो आपका भी राज नहीं चलेगा. आपको भी सत्ता से जाना पड़ेगा."

अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने का वीडियो, पुलिस से बोले, 'सर, अभी तो मैंने...'