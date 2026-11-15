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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRछठ से पहले यमुना की बदहाली पर कांग्रेस का हमला, बोली- 1400 घाट बनाने का दावा सिर्फ दिखावा

छठ से पहले यमुना की बदहाली पर कांग्रेस का हमला, बोली- 1400 घाट बनाने का दावा सिर्फ दिखावा

छठ से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में यमुना की बदहाली को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला. देवेंद्र यादव ने 1400 घाट बनाने के दावे को दिखावा बताया और दूषित पानी पर चिंता जताई.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 15 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियों के बीच यमुना की सफाई को लेकर राजनीति तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने वजीराबाद के सूरघाट का दौरा कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 1400 छठ घाट बनाने के दावे को दिखावा बताया. यादव ने कहा कि यमुना की असली हालत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग है. नदी में गंदगी और दूषित पानी श्रद्धालुओं के लिए खतरा बना हुआ है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार छठ के नाम पर बड़े-बड़े दावे कर रही है. लेकिन वजीराबाद से ओखला तक यमुना किनारे गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के बजाय प्रचार पर ध्यान दे रही है. नजफगढ़ नाले का दूषित पानी सीधे यमुना में गिर रहा है. इससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है.

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सूरघाट पर गंदे पानी में स्नान करने की मजबूरी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार यमुना में साफ पानी होने का दावा कर रही है, जबकि सूरघाट पर पानी की हालत खराब है. उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे सोनिया विहार के बजाय सूरघाट पहुंचकर यमुना की स्थिति देखें. उन्होंने कहा कि हजारों श्रद्धालु इसी पानी में स्नान कर छठ की परंपरा निभाने को मजबूर हैं. इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी हो सकते हैं.

छठ व्रतियों ने भी व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी

सूरघाट पर नहाय-खाय करने पहुंची महिलाओं ने भी प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए. उन्होंने साफ-सफाई, शौचालय और कपड़े बदलने की व्यवस्था की कमी बताई. यादव ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं को यमुना में डुबकी लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है.

भाजपा और आप दोनों को ठहराया जिम्मेदार

देवेंद्र यादव ने सांसद मनोज तिवारी के सोनिया विहार में डुबकी लगाने के दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने यमुना सफाई पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये और मुनक नहर पर 11 किलोमीटर तक घाट बनाने की योजना को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार से यमुना में पर्याप्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया जाना चाहिए था. कांग्रेस अध्यक्ष ने यमुना की बदहाली के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को जिम्मेदार बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद नदी की हालत नहीं सुधरी.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
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